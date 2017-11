Cosa c'è sotto la botola di Caduta Libera / Cecilia Rodriguez lo svela al Grande Fratello Vip 2017

Cosa c'è sotto la botola di Caduta Libera, Cecilia Rodriguez lo svela a sorpresa in una conversazione a cena dentro la casa del Grande Fratello Vip 2017. Polemica in arrivo.

16 novembre 2017 Matteo Fantozzi

Cecilia Rodriguez svela cosa c'è sotto la botola di Caduta Libera

Nella casa del Grande Fratello Vip 2017 si parla a sorpresa del programma di Canale 5 ''Caduta Libera''. Ad aprire il discorso è Daniele Bossari che ricorda quando lui e Aida Yespica si erano ritrovati nel programma proprio poco dopo che la modella sudamericana aveva terminato l'avventura a L'Isola dei Famosi. Prende parola Cecilia Rodriguez che a sorpresa svela quello che c'è sotto la botola. Le chiedono infatti cosa succedeva quando si cade al suo interno e la ragazza ha iniziato a raccontare la sua avventura quando il programma si girava ancora a Barcellona. Cecilia Rodriguez si è sbilanciata abbastanza, sottolineando che sotto al pavimento si cade per poco, circa un metro, e ci si ritrova in mezzo a una serie di cuscini dove non ci si fa male. Come la prenderanno gli autori del programma che avevano ben tenuto nascosto questa situazione? Staremo a vedere, perché sui social sicuramente questa dichiarazione della Rodriguez diventerà virale.

LA BOTOLA DI CADUTA LIBERA

Chi si è mai chiesto cosa c'è sotto la botola di Caduta Libera? Gli editori del programma condotto di Gerry Scotti hanno sempre deciso di mantenere il mistero con tanti personaggi famosi che hanno partecipato al programma e non hanno voluto rivelare cosa c'era sotto al pavimento. Un mistero che sui social network è diventato sempre più virale. Ovviamente tutta questa curiosità ha fatto il gioco della trasmissione, aumentando ancor di più questo tipo di sentimento. Le telecamere però non ci hanno mai portato al di sotto del pavimento, lasciando un grande punto interrogativo che è diventato anche motivo di ironia durante le puntate andate in onda su Canale 5. Non ci aspettavamo che poi all'improvviso in una serata come questa arrivasse la risposta, anche se abbastanza prevedibile, a questo quesito all'interno della casa del Grande Fratello Vip 2017.

© Riproduzione Riservata.