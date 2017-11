DONATELLA RAFFAI/ Ecco che fine ha fatto l'ex conduttrice storica di 'Chi l'ha visto?'

Donatella Raffai, la storica presentatrice del programma-verità Chi l'ha visto? è sparita dalla circolazione da tantissimo tempo. Ecco oggi cosa fa e dove vive.

16 novembre 2017 Francesco Agostini

Donatella Raffai (web)

I fan storici di Chi l'ha visto? ricorderanno senz'altro il volto severo e austero di Donatella Raffai, la prima storica conduttrice del programma targato Rai. In un periodo come quello dove la realtà era ben distante dalla televisione, la Raffai ebbe l'intuizione di introdurre all'interno del patinato tubo catodico italico le verità scomode di un sottobosco oscuro come quello delle sparizioni. Già perché, anche se l'Italia del benessere e di Bettino Craxi non voleva ammetterlo, oltre quel velo di Maya fatto di giochi a premi e di soubrette dai vestiti sgargianti esisteva un mondo diverso. Molto diverso. Donatella Raffai, con la sua professionalità e la sua intransigenza (Antonio Ricci la definì una 'conduttrice che grondava umanità e dolcezza da tutti i suoi artigli') fece di Chi l'ha visto? un vero e proprio successo che sconvolse tutte le antiquate gerarchie della Rai. La gente desiderava vedere chi e come era scomparso e si organizzavano veri e propri gruppi per assistere assieme alle puntate di Rai 3. Insomma, quel programma-verità che era partito in sordina e a fari spenti diventò in breve una vera e propria colonna che a distanza di 30 anni ancora si sostiene.

DONATELLA RAFFAI: LA SPARIZIONE DELL'EX CONDUTTRICE DI "CHI L'HA VISTO?"

Dopo il periodo di fulgore iniziale, però, Donatella Raffai si sentì come imprigionata all'interno della Rai e dei suoi palinsesti. Lasciò momentaneamente la trasmissione, che calò all'istante negli ascolti, per poi riprenderla qualche anno dopo con esiti più che soddisfacenti e definitivamente lasciarla nel 1994. Da lì in poi, per Donatella Raffai, sarebbe stato un flop dietro l'altro. Programmi in seconda serata di scarso successo, stralunati remake di programmi Rai trapiantati su Mediaset, tutti con lo stesso esito: un fallimento. E allora, la fuga e la sparizione. Delusa da un mondo che non aveva più bisogno di lei, la Raffai cambiò numero di cellulare e non si fece più vedere. Ancora oggi la sua vita è sepolta nel riserbo più assoluto e l'ex conduttrice non rilascia interviste oramai da più di vent'anni. E' come se la presentatrice di Chi l'ha visto fosse sparita in una bolla, per sempre. Di lei sappiamo che vive a Nizza, in Francia, assieme all'attuale compagno che le fa da schermo nei confronti di giornalisti curiosi e forse un po' invadenti. Ironia della sorte, proprio lei che per anni ha cercato le persone scomparse con il suo programma, oggi si ritrova ad essere lei la protagonista di una vera e propria sparizione.

