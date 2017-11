Enrico Nigiotti/ Over, Mara Maionchi gli assegna "Make you feel my love" di Bob Dylan, video (X Factor 2017)

Enrico Nigiotti, cantante degli Over guidato da Mara Maionchi, omaggia Bob Dylan sul palco di X Factor 2017 durante il quarto live cantando il brano Make you feel my love

16 novembre 2017 Mara Guzzon

Enrico Nigiotti omaggerà Bob Dylan ad X Factor 2017 (Facebook)

Il quarto live di X Factor è alle porte ed Enrico Nigiotti si misurerà con una difficile prova: il concorrente degli Over guidati da Mara Maionchi, infatti, dovrà cantare il brano Make you feel my love di Bob Dylan. Il cantautore livornese si esibirà in inglese dopo le precedenti esibizioni incentrate sul cantautorato italiano, cercando di non provocare nuove discussioni tra i giudici. Dopo aver reinterpretato i brani 'Quelli che ben pensano' e 'Il mio nemico', infatti, Nigiotti ha scatenato pesanti discussioni tra il suo giudice, Mara Maionchi, e i colleghi Manuel Agnelli e Fedez. In più di un'occasione, infatti, gli è stata mossa l'accusa di essere troppo classico ed è stato considerato responsabile di un certo invecchiamento dei pezzi che gli sono stati affidati. Nonostante ciò è sempre stato premiato dal pubblico che lo ha votato per passare al turno successivo. Il suo scopo principale, come lui stesso ha ammesso, è quello di arrivare alla quinta settimana di presenza per riuscire a pubblicare il proprio inedito.

Enrico Nigiotti canta Make you feel my love di Bob Dylan

Enrico Nigiotti si misurerà con la lingua inglese dopo aver mostrato un certo talento nel comporre pezzi suoi (scritti in italiano) ed aver eseguito, dall'inizio del programma ad oggi, quasi esclusivamente canzoni nella sua lingua madre. Non solo: il concorrente degli Over di X Factor dovrà fare suo il brano Make you feel my love, scritto dal premio nobel Bob Dylan, uno dei cantautori più influenti della storia della musica moderna nonché colui che ha rinnovato la forma-canzone con la sua capacità di coniugare la musica con i temi sociali. La canzone non richiede particolari doti vocali ma è ugualmente impegnativa visto che implica un certo coinvolgimento emotivo. Il peso dell'autore che l'ha scritta non sarà facile da sostenere quindi Enrico Nigiotti potrebbe riuscire ad interpretarla bene solo impegnandosi al massimo e cercando di far valere sul palco le proprie capacità. Il risultato finale non sarà sicuramente scontato e potrebbe, come già accaduto in precedenza, non mettere d'accordo tutti.

Enrico Nigiotti riuscirà a convincere i giudici di X Factor?

Enrico Nigiotti è il cantante di X Factor capace di dividere maggiormente i giudici. Nonostante abbia sempre cercato di dare il massimo durante tutte le esibizioni di cui è stato protagonista, il concorrente toscano non è ancora riuscito a mettere d'accordo tutti. Mara Maionchi, che lo ha scelto per i live pur conoscendo già il suo carattere difficile da una precedente collaborazione televisiva, punta molto su di lui e lo difende a spada tratta anche quando Manuel Agnelli e Fedez lo attaccano. Criticato sia per essere vestito in maniera troppo classica ed aver coperto i suoi tatuaggi, sia per il livello di 'vecchiume' che restituisce ai brani, Enrico Nigiotti incassa le critiche e va avanti cercando di rimanere calmo. Con un brano di Bob Dylan potrebbe far ricredere tutti oppure essere nuovamente preso di mira: ciò che succederà lo scopriremo solo dopo aver assistito alla sua esibizione sul palco della X Factor Arena, certo è che il suo percorso all'interno del talent show di Sky non si sta rivelando facile.

