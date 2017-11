FRANCESCO CHIOFALO È IL NUOVO TRONISTA? / Da Temptation Island a Uomini e donne: ecco i nuovi indizi

Francesco Chiofalo è il nuovo tronista di Uomini e donne? Dopo le dichiarazioni della sua ex fidanzata Selvaggia Roma, arriva un altro importante indizio.

16 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Selvaggia Roma e Francesco Chiofalo

Un nuovo ex volto di Temptation Island potrebbe presto sedersi sul trono di Uomini e donne. Dopo Sara Affi Fella, che è già stata scelta da Maria De Filippi per cominciare la ricerca della nuova anima gemella, il fortunato potrebbe essere Francesco Chiofalo, il divertente personal trainer amatissimo dagli appassionati del programma. La sua storia d'amore con Selvaggia Roma è giunta al termine già a fine agosto, come ammesso dalla ex coppia proprio ai microfoni di Maria De Filippi. Da allora lui ha cercato di ricostruire il rapporto con la sua ex ma non ha raggiunto il suo obiettivo, finendo per confrontarsi spesso con lei proprio nei social network. E proprio dal profilo Instagram di Selvaggia apprendiamo il primo indizio, riguardante la possibile nomina di Francesco a protagonista del Trono Classico. Qualche giorno fa, infatti, lei stessa con un po' di sarcasmo aveva scritto di essere a conoscenza di qualcosa riguardo ad una persona pronta a scendere le scale: anche se non aveva precisato di che scale si trattasse, l'attenzione dei fan era subito stata rivolta alla famosa scalinata di Uomini e donne.

Francesco Chiofalo sarà il nuovo tronista di Uomini e donne

Maria De Filippi chiama ancora in causa Temptation Island per la scelta del nuovo tronista di Uomini e donne? L'ipotesi circola sul web già da parecchi giorni, ovvero da quando Paolo Crivellin è uscito dal programma lasciando vacante la sua ambita poltrona. Tale posto potrebbe essere presto preso da Francesco Chiofalo, come confermerebbero vari indizi. Oltre alle dichiarazioni della sua ex Selvaggia Roma, sembra che il simpatico personal trainer sia stato visto nei pressi degli studi Elios di Roma per i provini di Uomini e donne. A dichiararlo è stato il blog News UeD, che ha riportato quanto visto direttamente da un proprio follower. Al momento, si tratterebbe soltanto di contatti tra Francesco e la produzione del dating show ma considerando l'affetto verso l'ex protagonista di Temptation Island, l'ipotesi appare più che plausibile. A questo punto però, proprio come per Sara Affi Fella, la domanda sorge spontanea: dopo una relazione tanto lunga con Selvaggia Roma, Chiofalo sarà davvero pronto ad aprire il suo cuore ad un nuovo amore?

© Riproduzione Riservata.