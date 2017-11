FRANCESCO MONTE/ Rompe il silenzio e cambia look, l’incontro con Jeremias Rodriguez (Maurizio Costanzo Show)

Al Maurizio Costanzo show stasera intervverrà anche Francesco Monte, dopo giorni di silenzio, tornerà sulla rottura con Cecilia Rodriguez per la quale soffre ancora

Francesco Monte al Maurizio Costanzo Show

PER CECILIA RODRIGUEZ SOFFRE ANCORA

Francesco Monte ritorna sul piccolo schermo dopo diversi giorni di assoluto silenzio. L'ex tronista di Uomini e Donne sarà infatti presente nella seconda serata di oggi, giovedì 16 novembre 2017, al Maurizio Costanzo Show. Non è trascorso molto tempo dalla rottura fra Monte e Cecilia Rodriguez, ma in seguito al confronto avvenuto con la fidanzata e Ignazio Moser al Grande Fratello Vip 2, l'agente ha preferito trincerarsi nel silenzio stampa e di non apparire in altri salotti televisivi, se non in via indiretta. Ha infatti inviato una lettera commovente a Domenica Live la scorsa settimana, in cui sottolineava di amare ancora Cecilia e di non averla dimenticata affatto. Clicca qui per vedere il video di Domenica Live sulla lettera di Francesco Monte. Le parole dell'agente pubblicitario corrispondono inoltre alla rivelazione fatta al settimanale Oggi, in cui Monte ha confidato come negli ultimi due anni lui e l'argentina avessero addirittura parlato di matrimonio e figli. Ai suoi occhi la loro relazione aveva finalmente raggiunto un equilibrio, che si è spezzato tuttavia con l'entrata in scena del rivale. Quest'ultimo sarebbe inoltre colpevole di un desiderio eccessivo di apparire a tutti i costi al di sotto dei riflettori mediatici, un'accusa che Monte ha diretto all'interessato durante il loro confronto dal vivo.

FRANCESCO MONTE RIVEDE JEREMIAS RODRIGUEZ

Applaudito dai telespettatori e difeso persino dal fratello di Cecilia Rodriguez: Francesco Monte non è riuscito solo ad entrare nel cuore degli italiani, ma anche in quello della famiglia dell'argentina. A pochi giorni di distanza dalla sua uscita dalla Casa, Jeremias Rodriguez ha dimostrato infatti con una delle sue Stories su Instagram di aver ripreso i contatti con l'ex cognato. In una foto in particolare compare infatti al fianco di Stefano Monte, il fratello di Francesco, a conferma del fatto che il loro rapporto non sia scemato in seguito alla rottura fra l'agente e la modella. Intanto l'ex fidanzato dell'argentina dimostra di voler tagliare i ponti con il passato grazie ad un cambio di look. In questi giorni ha postato infatti sui social un breve video che lo mostra dal barbiere, intento a cambiare chioma e a riprendere in mano la sua vita. Non sta di certo bene, come ha sottolineato al di sotto dell'immagine, ma è comunque deciso a non darsi per vinto ed a sfruttare questo momento per iniziare una nuova parentesi. Clicca qui per vedere il nuovo look di Francesco Monte (https://www.instagram.com/p/Bbek4nBD197/?taken-by=francescomontereal).

ANDRÀ ALL’ISOLA DEI FAMOSI? LUI SMENTISCE…

Le voci di corridoio sulla presenza di Francesco Monte a L'Isola dei famosi 2018 diventano sempre più insistenti. Il nome dell'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez è rimbalzato fra tutte le testate di gossip fin dalla fine del suo fidanzamento, soprattutto per un post che lo ritraeva al fianco di Stefano De Martino. Quello che è chiaro agli occhi di molti è che a distanza di quattro anni di assenza televisiva l'agente pubblicitario sia pronto a rimettersi in gioco e a ritornare sul piccolo schermo. Secondo i dibattiti sui social, Monte è riuscito a tutti gli effetti ad uscire vincitore da una situazione problematica e starebbe sfruttando la popolarità ottenuta grazie alla rottura con la Rodriguez proprio in preparazione di una nuova esperienza in tv. Voci che Monte ha prontamente smentito sui suoi profili social e nelle recenti interviste, tacciando il tutto come "bugie". Sembra tra l'altro che non sarà presente a L'Isola dei Famosi, dato che di recente ha sottolineato a Radio Costanzo Show di non aver ricevuto alcun contatto con la produzione del programma. Brutta notizia quindi per i fan, che già speravano di vederlo alle Honduras a lottare fra cocchi e pesca.

