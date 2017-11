FRONTIERA/ Su Rete 4 il film con Jack Nicholson e Harvey Keitel (oggi, 16 novembre 2017)

Frontiera, il film in onda su Rete 4 oggi, giovedì 16 novembre 2017. Nel cast: Jack Nicholson, Harvey Keitel e Valerie Perrine, alla regia Tony Richardson. Il dettaglio della trama.

16 novembre 2017

Il film nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST JACK NICHOLSON

Il film Frontiera va in onda su Rete 4 oggi, giovedì 16 novembre 2017, alle ore 16.35. Una pellicola drammatica e poliziesca il cui titolo nella versione originale è The Border. Si tratta di un film del 1982 che è stato diretto dal regista statunitense Tony Richardson con soggetto e sceneggiatura che sono stati ideati e sviluppati da David Freeman, Walon Green e Deric Washburn. Il film è stato prodotto dalle case cinematografiche RKO Pictures, Universal Pictures e Efer Productions, il montaggio è stato realizzato da Robert K. Lambert mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Ry Cooder con il contributo di Domingo Samudio. Nel cast sono presenti Jack Nicholson, Harvey Keitel, Valerie Perrine, Warren Oates e Elpidia Carrillo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

FRONTIERA, LA TRAMA DEL FILM

Charlie Smith (Jack Nicholson) è un poliziotto di lunga data che lavora come addetto alla sorveglianza della frontiera tra gli Stati Uniti e il Messico, proprio lì dove vi è l’ingresso clandestino di tanti immigrati. Tuttavia questa sua opera di sorveglianza è in qualche modo subordinata a quanti fanno pressione alla polizia locale per lo sfruttamento di manodopera in nero a scapito soprattutto di poveri messicani i quali arrivano negli Stati Uniti con la speranza di cercare un onesto lavoro per far fronte e superare la miseria da cui sono stati afflitti in tutti questi anni. Anche Charlie si trova quindi all’interno di questo mondo fatto di corruzione e sfruttamento in operazioni di sorveglianza che hanno ben poco di umano soprattutto perché gli ulteriori guadagni che ricava da questo lavoro tanto illegale quanto disonesto devono far fronte alle manie di sua moglie la quale sperpera tutti i soldi del poliziotto. Un giorno però Charlie tra i tanti messicani clandestini si imbatte in una giovane donna che porta con se in braccio un piccolo bimbo di pochissimi mesi. Con lei vi è anche un fratello molto più giovane. Il poliziotto nota subito la giovane messicana, ne nota soprattutto la serietà e la riservatezza. Questo incontro segna per sempre sia il lavoro di Charlie che il suo modo di comportarsi, l’uomo infatti dopo essere venuto a conoscenza delle triste vicende della giovane, prova ad aiutarla in tutti i modi anche se questo significa dover andare contro i suoi colleghi. Charlie quindi si troverà ad affrontare l’ira e la collusione di tutti gli altri poliziotti, nonché la rabbia degli sfruttatori dei poveri clandestini. Tuttavia però grazie al suo impegno, Charlie riuscirà a ritrovare il bimbo della giovane donna messicana che era stato rapito con l’intenzione di venderlo.

