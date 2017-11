GABRIELE CORSI/ L’ex del Trio Medusa dedica una poesia d'amore alla moglie su Instagram

Gabriele Corsi, attore e presentatore televisivo, irrompe sul social network Instagram con una dedica d'amore alla moglie, con cui è sposato da tredici anni.

16 novembre 2017 Francesco Agostini

Gabriele Corsi (web)

L'attore e presentatore tv Gabriele Corsi ha voluto dedicare una bellissima poesia d'amore alla moglie su Instagram. Il post, estremamente romantico e dolce, ha spopolato sul social network, dove si sono susseguiti tantissimi commenti d'apprezzamento e di congratulazioni. Nonostante Gabriele Corsi abbia una facciata da simpaticone, su Instagram abbiamo finalmente scoperto il suo lato tenero, romantico e vulnerabile. La poesia è molto lunga e dunque non è possibile riprodurla qui integralmente, ma solo un piccolo estratto: 'Cercavo la tua mano per tenerla stretta come quando me la tenevi per dirmi: "amore sono qui. Non mi vedi? Ti tengo la mano. Va tutto bene". Cercavo la tua mano perché quando non mi tieni per mano mi sembra di cadere.' La dedica è alla moglie Laura Pertici, giornalista di Repubblica, con cui ha stretto un legame solido da 13 anni e con cui ha avuto 2 figli: Margherita e Leonardo. Una famiglia felice, insomma, e che non manca di volerlo esternare sui social network incontrando, tra l'altro, il grande apprezzamento del pubblico, soprattutto femminile.

'ESSERE SE STESSI FUNZIONA'

Il rapporto con la giornalista Laura Pertici va avanti da molti anni e non sembra affatto cedere all'inerzia e al tempo. E' lo stesso Gabriele Corsi che spiega sulle pagine di Gossipetv.com quale sia il suo punto di vista sulla loro lunga relazione: 'Laura dice di essersi innamorata di me in una situazione molto particolare: stavo ballando su un palco con addosso una tuta di Occhi di gatto (un cartone giapponese). Oramai siamo sposati da 13 anni e ci tengo a dire che insieme siamo veramente felici. Essere se stessi, funziona.' Gabriele Corsi è famoso ai più per essere un membro del famoso Trio Medusa del programma televisivo Le Iene, ma anche per aver partecipato alle prime tre edizioni della fortunata serie tv Il Maresciallo Rocca. Da giovane riuscì a entrare nell'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico ma ne venne espulso poco dopo per aver litigato pesantemente con una docente. Oltre a svolgere l'attività di presentatore e di attore, Gabriele Corsi ha anche aperto il suo blog personale dove scrive per la rivista Il Fatto Quotidiano; una personalità poliedrica, quindi, e sempre in movimento.

