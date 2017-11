GABRIELE ESPOSITO/ Under Uomini, con Hotel California, Fedez gli fa affrontare un classico (X Factor 2017)

A X Factor 2017, Gabriele Esposito, degli Under Uomini di Fedez, dovrà affrontare il classico degli Eagles, Hotel California, deve smentire tutti e dimostrare di meritarsi di restare

Gabriele Esposito, Under Uomini, a X Factor 2017

CON GROWING UP NON CONVICE NÈ MARA MAIONCHI NÈ MANUEL AGNELLI

Nell'ultimo Live Show di X Factor 2017, Gabriele Esposito si è esibito sulle note di Growing Up, un brano di Macklemore con un feauturing di Ed Sheeran. Una scelta complessa quella di Fedez, voluta per stravolgere il verdetto precedente registrato dal concorrente degli Under Uomini. Anche se l'esibizione ha colpito particolarmente sia il coach che lo stesso cantante, i giudici del talent non hanno avuto un'impressione positiva della performance di Gabriele. Soprattutto Manuel Agnelli ha manifestato un forte gradimento per la scenografia ideata da Luca Tommassini e molto meno per l'interpretazione del cantante. Secondo il giudice, il ritornello affrontato dal concorrente presentava, infatti, delle forti lacune e la sua interpretazione non è riuscita ad arrivare in modo corretto per via della sua giovane età. Per Mara Maionchi invece erano evidente le difficoltà del concorrente di fronte ad un brano complesso che richiedeva un approccio 'da adulto' per via della tematica affrontata. La canzone, infatti, è stata scritta dall'autore in occasione della nascita della figlia e per questo fa leva su emozioni che il concorrente non può ancora comprendere.

GABRIELE ESPOSITO, NONOSTANTE LE DIFFICOLTÀ, HA LA PIENA FIDUCIA DI FEDEZ

Gabriele Esposito è soddisfatto dell'ultima esibizione del Live Show di X Factor 2017. Il concorrente è infatti sicuro di essere riuscito a rimettersi in pista, anche se ha notato diversi errori nel cantato. Durante il Daily ha sottolineato come la sua preoccupazione maggiore fosse deludere le aspettative di Fedez, che non aveva nascosto di avere particolarmente a cuore il brano che gli aveva affidato. Nel rivedersi, Gabriele ha manifestato un forte orgoglio per il rapporto di fiducia instaurato con il coach, a cui ha dimostrato le sue reali capacità. Anche se il giudice aveva già notato le abilità del cantante nell'edizione precedente, decidere di portarlo avanti nei suoi Under Uomini rappresentava comunque un azzardo agli occhi di molti. Eppure a distanza di alcune puntate dall'inizio del talent, sembra proprio che Fedez abbia visto giusto e che il concorrente possa regalargli molte più soddisfazioni del previsto.

CON HOTEL CALIFORNIA, GABRIELE ESPOSITO DEVE SMENTIRE I GIUDICI

Nel Live Show di questa sera, Gabriele Esposito si esibirà con Hotel California degli Eagles. Un brano che Fedez gli ha affidato con una grande fiducia nelle sue capacità, sicuro che il concorrente si stia impegnando moltissimo in questo suo percorso ad X Factor 2017. Fino ad ora ciò che il coach ha visto nel cantante non sembra infatti corrispondere all'impressione avuta dagli altri giudici, che alla fine hanno evidenziato diverse lacune ed errori. Fino ad ora in realtà il tutto è stato attribuito alle decisioni di Fedez, sia dal punto di vista delle assegnazioni che per la coreografia. Il giudice rapper dal canto suo sembra infatti convinto che le critiche ricevute dai colleghi siano dovute al suo modo di condurre gli Under Uomini e non per l'esibizione di Gabriele. L'unico dato certo è che il concorrente questa sera dovrà dimostrare di avere quelle qualità canore in grado di farlo arrivare in finale, stravolgendo del tutto il verdetto dei giudici. Alle spalle dopo tutto ha già due sconfitte parziali, in una delle quali ha persino rischiato di uscire dalla competizione.

