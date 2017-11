Gemma Galgani/ Uomini e donne, quella con Giorgio é La Storia ma arriva il no!

16 novembre 2017 Hedda Hopper

Gemma Galgani ancora protagonista del trono over e nella giornata di ieri nessuno è riuscito a trattanersi dal commentare quello che è successo o succederà. Mentre in tv Uomini e donne ci mostrava l'ennesima discussione tra la dama e il suo ex, Giorgio Manetti, nello studio del programma andava in scena la nuova registrazione che ha segnato nuovamente il presente e il futuro della dama torinese. Gemma Galgani ieri ha avuto modo di parlare ancora una volta con Giorgio che non apprezza il comportamento della sua ex ma che è pronto a giurare che la sua con lei è stata "La Storia" e non una storia qualsiasi come tutte quelle che sono arrivate dopo di lui. Gemma apprezza e sembra che nei suoi occhi si accenda di nuovo la luce dell'amore nei confronti del suo ex. Quello che è successo dopo lo sappiamo già.

LA NUOVA SPERANZA E IL NO

Grazie alle anticipazioni delle nuove puntate che vedremo in questi giorni e nei prossimi, sappiamo bene che le dichiarazioni di Giorgio Manetti non sono cadute nel vuoto. Gemma ha deciso di riaprire il suo cuore al cavaliere tant'è che i due non solo finiranno per ballare insieme ma addirittura a scambiarsi un bacio che farà discutere in studio. C'è la speranza di un loro ritorno insieme? Al momento sembra proprio di no soprattutto dopo quello che è successo nella registrazione di ieri in cui Giorgio Manetti ha detto la sua a riguardo. La dama si è pronunciata dicendosi nuovamente innamorata di lui ma Giorgio ha detto deciso che non ha intenzione di tornare sui suoi passi e che per loro non c'è futuro. Cosa succederà ancora?

