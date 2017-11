Gianni Morandi / Dalla politica a Sanremo: ci andrà? “Se m’invitano, chissà…” (X Factor 2017)

Gianni Morandi sul palcoscenico del quarto live show di X Factor 2017, il musicista canterà anche l'ultimo singolo in attesa della pubblicazione del suo 40esimo CD musicale.

16 novembre 2017 Valentina Gambino

Gianni Morandi a X Factor 2017

Gianni Morandi è tornato felicemente alla musica dopo la fortunatissima parentesi di attore. Il cantante era tornato sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset per allietare gli estimatori interpretando un pediatra ne "L'Isola di Pietro". Domani, venerdì 17 novembre, uscirà il nuovo CD musicale dal titolo "D'Amore D'Autore", anticipato dal singolo che s'intitola "Dobbiamo fare luce". Grande parte delle immagini del nuovo video musicale correlato al pezzo, sono state girate a Viterbo e stasera, il cantante si esibirà dal vivo sul palcoscenico del quarto Live Show di X Factor 2017. Proprio oggi, l'artista presenterà in quel di Milano il suo nuovo lavoro discografico. Si tratta del suo quarantesimo album che vede alcuni brani firmati da molti validissimi autori (e interpreti) della musica italiana: da Elisa, Ivano Fossati, Levante, Luciano Ligabue, Ermal Meta, Tommaso Paradiso, Giuliano Sangiorgi e Paolo Simoni. Proprio "Dobbiamo fare luce" è stata scritta dal rocker Luciano Ligabue ed è stato prodotto da Luciano Luis Luisi.

Gianni Morandi sul palco di X Factor, poi Sanremo? “Chissà…”

Recentemente Gianni Morandi è stato ospite del Faccia a Faccia di Giovanni Minoli, in onda su La7. In quella occasione, il musicista ha dato modo di fare conoscere al suo pubblico anche un altro aspetto inedito della sua vita: il suo orientamento politico e le attuali preferenze. "I cinque stelle mi potevano incuriosire prima, ma con le ultime esperienze che hanno avuto di amministrazione non so se sarei così convinto", ha affermato. Morandi ha poi parlato oltre che di politica anche di Sanremo e X Factor: "Sembrava che Renzi fosse un leader che ci potesse accompagnare a fare un passo in più". Deluso? "Mah, non lo so, stiamo a vedere cosa farà", ha confessato parlando invece del segretario del PD. Proprio sul talent show di stasera, ha dichiarato: "è una scuola - sottolinea Morandi - Il problema vero è che lì si prende molta luce e poi dopo può essere pericoloso quando si spegne tutto e non tutti i ragazzi capiscono che si tratta di un punto di partenza e non di arrivo". E poi anche Sanremo: "È una buona scelta quella di Baglioni perché è metodico, preciso, grande musicista e sarà capace di fare un grande festival". Lui andrà al Festival della musica italiana? "Mah, se mi invitano chissà...".

