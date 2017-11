Gianni Sperti / Uomini e Donne, la frecciatina per Mattia Marciano? “Tante maschere e pochi volti…”

Gianni Sperti, Uomini e Donne: arriva la frecciatina al trono classico di Mattia Marciano che ha scelto Vittoria Deganello, ecco cosa ha scritto l'opinionista del programma.

16 novembre 2017 Valentina Gambino

Gianni Sperti

Questo lunedì è stata mandata in onda la scelta di Mattia Marciano. Come ben sapete, il ragazzo ha voluto proseguire la sua conoscenza con Vittoria Deganello proprio perché - tra le altre cose - non sopportava più il peso della tensione che si era venuta a creare per "colpa" di chi sosteneva che la loro unione fosse già organizzata da tempo a favore di business. Sia Tina Cipollari che Gianni Sperti, credevano che la coppia si conoscesse già da parecchio tempo e fino alla fine, nessuno ha fatto loro cambiare idea. I due opinionisti hanno infierito in modo molto pesante tanto che Mattia, ha dichiarato di non farcela più. Così, quando Vittoria l’ha messo di fronte ad una “scelta”, lui ha preferito mettere da parte il suo percorso televisivo per potersi vivere la giovane anche fuori dalle telecamere del programma. Nel frattempo in studio, gli scontri si sono fatti sempre più importanti e ingestibili.

Gianni Sperti, dopo la scelta di Mattia: arriva la frecciatina?

Gianni Sperti e Tina Cipollari infatti, di fronte al trono di Mattia Marciano sembravano irrefrenabili. Nonostante nel concreto non fosse emerso nulla di indicativo, i due opinionisti di Uomini e Donne hanno comunque voluto prendere di mira il percorso del campano. Per la famosa coppia di opinionisti, Mattia e Vittoria si conoscevano già da tempo ma, a quanto pare, così non era. I due hanno voluto viversi nell’immediato per avere scoperto un feeling irrefrenabile che non poteva essere evitato. Proprio l’ex tronista ha affermato che se non avesse scelto lei, la sua decisione finale probabilmente non sarebbe ricaduta su nessun’altra. Gianni Sperti dopo la messa in onda della puntata è arrivato con una bella frecciatina per Mattia: “Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello”, ha scritto sul suo profilo di Instagram. Messaggio – nemmeno troppo tra le righe – per il percorso di Marciano? Così pare… cliccate qui per visionare la foto condivisa dall’ex ballerino di Amici.

© Riproduzione Riservata.