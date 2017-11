Grande Fratello Vip 2017/ Cristiano Malgioglio solo contro tutti, video

16 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Grande Fratello Vip 2017

La scelta effettuata da Aida Yespica, che nel corso della diretta del lunedì sera ha preferito schierarsi dalla parte di Jeremias Rodiguez, ha ferito profondamente i sentimenti di Cristiano Malgioglio, che anche a distanza di tempo continua a riservare alla sua ormai ex amica delle fecciatine avvelenate. Nelle ultime ore, però, fra i due è finalmente scattata una tregua, scaturita probabilmente dalla volontà del paroliere di salvare un rapporto d’amicizia che va avanti da molti anni. “Io ti voglio troppo bene, come se facessi parte della mia famiglia!”, ha ammesso infatti Cristiano Malgioglio confrontandosi con la venezuelana, alla quale ha inoltre rivelato di essere stato ferito più dall'indecisione mostrata in quei frangenti che dalla scelta vera e propria. Cristiano Malgioglio, inoltre, sente di non avere più alcun amico all’interno della casa di Cinecittà, ed è ormai convinto che da questo momento in poi sarà costretto a giocare completamente da solo. Il pubblico di Canale 5 premierà la sua tenacia? A questo link è possibile visualizzare il filmato del loro confronto.

FRANCESCO MONTE O IGNAZIO MOSER? CECILIA A UN BIVIO!

Anche se Cecilia Rodriguez ha recentemente sollevato qualche dubbio sulla fine della sua storia d’amore con Francesco Monte, la sua relazione con Ignazio Moser, nata all’ombra delle telecamere del grande Fratello vip 2017, sembra procedere a gonfie vele. Ieri sera, infatti, i due piccioncini, comodamente seduti sul divano del salotto, hanno continuato a progettare il futuro che li attende fuori dalla casa di Cinecittà, completamente ignari di ciò che potrebbe attenderli una volta fuori dal reality. A immaginare i primi giorni di libertà, in particolare, è stata Cecilia, che rivolgendosi al suo fidanzato ha ammesso di voler andare in un posto dove si possa avere un po’ di intimità e godere, soprattutto, di una vista mozzafiato. Tuttavia, Cecilia ha già più volte annunciato di voler avere un nuovo confronto con Francesco Monte, un incontro che, in seguito alla sua uscita dal grande Fratello Vip, vorrebbe che avvenisse al più presto. Con la fine della sua avventura nel reality, sarà l’ex tronista il suo primo pensiero?

