IGNAZIO MOSER LASCIA IL GRANDE FRATELLO VIP?/ Il ciclista molto preoccupato per la sua condizione fisica

Nella casa del Grande Fratello Vip 2 Ignazio Moser condivide con Cecilia Rodriguez la preoccupazione per la sua condizione fisica. Il dolore al ginocchio lo porterà fuori dalla casa?

16 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Nella casa del Grande Fratello Vip 2 Ignazio Moser è molto preoccupato per il dolore alla tibia che lo perseguita da giorni. Il ragazzo, che questa settimana sin nomination, ieri sera ha espresso la preoccupazione per la sua condizione fisica alla sua Cecilia Rodriguez. “Scommetto che qualsiasi concorrente con il mio problema se ne sarebbe già andato”, ha detto Ignazio a Cecilia mentre si trovavano in veranda. Anche a costo di apparire presuntuoso, Moser cerca di farsi forza e trova l’appoggio anche di Chechu. Ignazio però confessa che spesso viene sopraffatto dal dolore: “Appena mollo un po’ di testa il dolore e la preoccupazione hanno la meglio…”. Il problema al ginocchio di Ignazio potrebbe costringerlo ad abbandonare la casa, anche se dovesse “sopravvivere” alla nomination. Infatti il giovane ciclista è già stato sottoposto ad alcune visite e in casa è stata installata una cyclette affinché possa fare del movimento per la gamba. Clicca qui per vederel il video

IGNAZIO LASCIA LA CASA?

Ignazio però ha già annunciato di essere disposto ad abbandonare il reality per non doversi scontrare con Cecilia al televoto. Moser è in fatti convinto che il pubblico da casa salverà Ivana Mrazova e Cristiano Malgioglio (in nomination con i due innamorati). E in questo caso, non se la sentirebbe di veder uscire la fidanzata a causa sua: “Senza Cecilia qui non posso rimanere”, ha detto agli altri coinquilini. Quel che è certo è che papà Francesco, l'ex campione del ciclismo, e mamma Carla sarebbero più che contenti di vederlo uscire dalla casa del Grande Fratello Vip: “Non ci piace questo ambiente. Speriamo che quando sarà tutto finito torni alla vita di prima”, ha confessato Francesco Moser in un'intervista a DiPiù.

