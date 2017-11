IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON/ Su Iris il film con Brad Pitt (oggi, 16 novembre 2017)

Il curioso caso di Benjamin Button, il film in onda su Iris oggi, giovedì 16 novembre 2017. Nel cast: Brad Pitt e Cate Blanchett, alla regia David Fincher. La trama del film nel dettaglio.

16 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

BRAD PITT NEL CAST

Appuntamento con il grande cinema con il film Il curioso caso di Benjamin Button in onda su Iris oggi, giovedì 16 novembre 2017, alle ore 21.00. Si tratta di una pellicola americana del 2008 che è stata diretta dal regista David Fincher con il soggetto che è stato tratto da un racconto scritto negli anni Venti da Francis Scott Fitzgerald e con la sceneggiatura adattata da Eric Roth e Robin Swicord. Il film è stato prodotto dalla Warner Bros in collaborazione con la Paramount Pictures, le musiche sono state composte da Alexandre Desplat, gli effetti speciali sono stati creati dalla Digital Domain ed i costumi di scena sono stati disegnati da Jacqueline West. Nel cast tanti nomi eccellenti come Brad Pitt, Cate Blanchett, Julia Ormond, Tilda Swinton,Taraji P. Henson, Jared Harris e Jason Flemyng. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

IL CURIOSO CASO DI BENJAMIN BUTTON, LA TRAMA DEL FILM

Benjamin Button, è un neonato che viene al mondo proprio il giorno in cui viene messa la parola fine al primo conflitto mondiale. Tuttavia la cosa strana è che il suo destino sembra essere stato scritto al contrario ed ossia pur nascendo in fasce sembra essere un novantenne con una salute aggravata da problemi di artrite e sordità. Sembra quindi destinato a non dover vivere molto, quasi come se dovesse morire il giorno dopo. Di fronte a questa strana situazione i suoi genitori si trovano impreparati e così decidono di abbandonarlo. Per lui si aprono le porte di un ospizio. Tuttavia quella che sembrava una vita e un’esistenza segnata e volta alla fine si trasforma in qualcos’altro. Infatti man mano che passa il tempo Benjamin Button sembra ringiovanire sempre di più. Nasce quindi vecchio e procedendo al contrario ringiovanisce sempre di più. Man mano che va avanti con la vita, l’uomo si trova ad attraversare tutto il Novecento con la sola speranza di poter in questa vita così tanto assurda poter trovare il vero amore. Quando arriva questo momento Benjamin si trova in una fase intermedia della sua vita e dei suoi anni. Si innamora di una bellissima ed affascinante donna di nome Daisy (Cate Blanchett) che da sempre si definisce una donna libera e molto emancipata. I due si incontrano proprio nel momento in cui le loro età si incrociano. Questo permette loro di vivere una intensa e profonda storia d’amore in cui sia Benjamin che Daisy ritengono di essere davvero molto felici in quanto sono consapevoli di aver trovato l’amore della loro vita. Tuttavia allo stesso modo sanno che questa storia d’amore è destinata ad avere un periodo piuttosto breve di durata a causa della peculiarità della vita di Benjamin... Come andrà a finire?

