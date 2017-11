IL SEGRETO / Raimundo è morto? Il corpo del padre di Emilia non si trova (Anticipazioni 16 novembre)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 16 novembre: Raimundo non si trova dopo l'esplosione della bomba nascosta nella chiesa in cui avrebbe dovuto sposare Donna Francisca.

16 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Il Segreto

La grande apprensione per le sorti di Raimundo caratterizzerà la puntata de Il Segreto di oggi, in onda su Canale 5 a partire dalle ore 16:20. In quello che avrebbe dovuto essere il giorno più bello nella vita del padre di Emila, è accaduto il peggio: una bomba è esplosa nella chiesa in cui avrebbero dovuto essere celebrate le nozze con Donna Francisca e le macerie sono cadute sopra lo sposo. Se la Montenegro riuscirà a sfuggire al peggio, anche se con qualche piccola ferita, ben diverso sarà il caso del suo amato che non si troverà. A nulla serviranno le urla disperate della matrona, che potrebbe affrontare l'ennesimo terribile dolore della sua vita. I soccorsi partiranno immediatamente: i feriti verranno tratti in salvo e tra di essi ci sarà anche Mauricio, presente per proteggere la coppia dall'eventuale vendetta di Cristobal Garrigues. Eppure un nome continuerà a mancare all'appello e sarà impossibile non pensare al peggio...

Il Segreto: la 'nuova' Beatriz conquista Matias?

Nella puntata de Il Segreto nella quale le sorti di Raimundo sembreranno essere appese ad un filo, ci sarà spazio anche per qualche trama meno tragica. E inevitabilmente il pensiero non può fare a meno di andare a Beatriz e alla trasformazione messa in atto da Lucia: quest'ultima ha cambiato il look della ragazza con un nuovo taglio di capelli, vestiti alla moda e un po' di trucco che dovranno permetterle di apparire una donna agli occhi del suo ex fidanzato. E con questo grande cambiamento, Beatriz si recherà nella piazza di Puente Viejo in compagnia di Camila e Lucia. L'attenzione di tutti ricadrà subito sul suo nuovo aspetto e lo stesso Matias non potrà fare a meno di sgranare gli occhi davanti ad una simile bellezza. Ma siamo certi che tutto ciò basterà per convincerlo a dare una seconda possibilità a questo amore, duramente provato dagli intrighi di Damien?

© Riproduzione Riservata.