Ineke Hunziker, la mamma/ "Quando Michelle ha lasciato la setta è stata la gioia più grande della mia vita"

Ineke Hunziker sarà protagonista assieme a sua figlia della nuova puntata di Matrix Chiambretti, nel corso della quale tornerà sulla terribile esperienza di Michelle in una setta

Ineke Hunziker, in un'intervista televisiva (Archivio)

Dopo essere salite alla ribalta delle cronache nelle ultime settimane per via del dramma vissuto dalla figlia all’epoca in cui faceva parte di una setta, Ineke Hunziker e sua figlia Michelle saranno protagoniste della nuova puntata di Matrix Chiambretti del prossimo 17 novembre: il tema del nuovo appuntamento con il programma in onda su Canale 6 in seconda serata sarà quello del rapporto Madri-Figli e la 40enne showgirl e conduttrice svizzera avrà dunque modo, assieme alla sua mamma, di tornare su quell’episodio e del modo in cui le due donne sono riuscite assieme a superare quella terribile esperienza. Infatti, dopo un silenzio durato a lungo è venuta a galla la verità non solo su quel passato che la Hunziker aveva sempre nascosto ma anche sugli effetti che la cosiddetta santona Clelia, di cui Michelle è stata succube per quasi cinque anni, hanno portato alla fine del rapporto con Eros Ramazzotti e rischiato anche di deteriorare quello con la 74enne madre: infatti, in un’intervista concessa a Domenica In, Ineke Hunziker ha parlato per la prima volta del modo in cui ha affrontato quello che non ha esitato a definire “il periodo più brutto della mia vita”.

INEKE HUNZIKER, LA MAMMA DI MICHELLE: L'INTERVISTA A "DOMENICA IN"

“In 74 anni credo di non aver mai sofferto così tanto”: Ineke Hunziker non ha usato mezzi termini quando ha deciso di raccontare, per filo e per segno, il periodo nel quale sua figlia Michelle ha fatto parte di una setta, e aggiungendo nuovi dettagli a quelli che la figlia aveva rivelato qualche tempo prima nel libro “Una vita apparentemente perfetta”, edito da Mondadori. Infatti, la signora Hunziker aveva confessato a Cristina Parodi di essersi decisa a parlare di quell’argomento in televisione dal momento che sua figlia era stata molto coraggiosa “nel raccontare quello che le è capitato, e ora voglio essere altrettanto coraggiosa perché non vorrei mai che altre mamme soffrano come me”. Infatti, Ineke Hunziker ha voluto rimarcare come Michelle sia stata una preda facile della setta non solo per via della sua giovane età, ma anche per all’epoca era una ragazza-madre ancora fragile e insicura: “Quando mi sono resa conto che questa Clelia, che io credevo una pranoterapeuta, aveva una così forte influenza, era troppo tardi” ha rivelato. La donna ha infine ribadito che il giorno in cui Michelle le ha telefonato dopo aver abbandonato la setta ha avuto “la gioia più grande della mia vita”, aggiungendo però a mo’ di appello a tutte le mamme di cercare di capire e stare molto attente ai propri ragazzi.

TRE "GENERAZIONI DI HUNZIKER" A CONFRONTO

Il racconto di questa triste esperienza (ribadito peraltro nel corso di una recente puntata di Storie Italiane), nonostante si sia conclusa bene, testimonia comunque del forte legame che Ineke Hunziker ha da sempre con sua figlia e che, nel corso dell’ultima estata, è stato confermato da un breve video chela stessa showgirl ha postato sul proprio account Instagram (@therealhunzigram) e che vedeva la presenza non solo della figlia Aurora, ma anche della nonna. “L’incontro di tre Generazioni… Oggi partecipazione straordinaria della nonna Ineke Hunziker #generations” è la didascalia che accompagnava la simpatica clip, nella quale si vede la conduttrice fare una visita alla casetta “sotto tetto” della figlia Aurora e importunarla mentre studia fino a quando non arriva la signora Ineke che prende le difese della primogenita di Eros Ramazzotti e questione con Michelle in tedesco, fino a mettersi al centro della scena e costringere la stessa Aurora a fuggire: il video, visto addirittura 1,6 milione di volte dai suoi followers era inoltre diventato virale dato che molti utenti avevano cercato di capire cosa mai si fossero dette le due donne nella loro lingua.



