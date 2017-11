Isola dei Famosi 2018 / Stefano Bettarini e il figlio Niccolò nel cast? Clamorose novità nella nuova edizione

Isola dei Famosi 2018, Stefano Bettarini e il figlio Niccolò nel cast? Il settimanale Spy svela clamorose novità sulla nuova edizione in partenza a gennaio

16 novembre 2017 Anna Montesano

isola dei famosi 2018

Clamorose novità in arrivo nella nuova edizione dell'Isola dei Famosi. È il settimanale Spy, nel numero in edicola da venerdì 17 novembre, a lanciare l'indiscrezione secondo la quale ci sono già i primi candidati alla nuova edizione, che partirà a gennaio 2018. Si legge infatti: "Lo scoop è la candidatura tra i concorrenti della coppia formata da Stefano Bettarini, che la scorsa edizione è stato inviato in Honduras, e dal figlio Niccolò, il maggiore dei due avuti da Simona Ventura". Della partecipazione del figlio della Ventura e di Bettarini ad un reality se ne parlava anche qualche tempo fa ma pare che Niccolò fosse stato bloccato proprio dai genitori. Eppure pare che con la compagnia di suo padre anche il ragazzo farà il suo ingresso nel mondo dello spettacolo. Ma non è finita qui perchè il settimanale Spy svela anche un'altra novità.

IN ARRIVO IL FORMAT "L'ISOLINA"

"Tra le altre anticipazioni vi è quella di un curioso format che precederà la messa in onda. Prima del programma, infatti, partirà “L'Isolina”: 10 possibili concorrenti, pescati dal mondo del web, che vivranno per cinque settimane in uno spazio simile a quello che troveranno in Honduras, ma creato alle porte di Roma, monitorati 24 ore su 24. Dieci puntate in onda online e la finalissima che verrà trasmessa su Italia 1. Il vincitore guadagnerà un posto come “naufrago” ufficiale del reality condotto da una confermatissima Alessia Marcuzzi". Si preannuncia quindi davvero ricca di colpi di scena la nuova Isola dei Famosi che pare certo ritroverà alla conduzione la bravissima Alessia Marcuzzi.

