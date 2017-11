L’ex fidanzata di Ignazio Moser / Uomini e Donne: Virginia Stablum corteggia Nicolò, la battuta di Tina

L'ex di Ignazio Moser tra le nuove corteggiatrici di Nicolò Brigante a Uomini e Donne; la ragazza parla della loro relazione d'amore e non usa di certo parole di stima...

16 novembre 2017 Valentina Gambino

L’ex di Ignazio Moser da Maria De Filippi

Virginia Stablum è la nuova corteggiatrice del trono classico Uomini e Donne che sta già facendo parlare il popolo del web: come mai? Nicolò Brigante (nuovo tronista) ha voluto portarla fuori in esterna dopo la scelta di Mattia Marciano. Ed infatti la ragazza inizialmente stava corteggiando il campano ma, dopo aver deciso di uscire fuori dal programma al fianco di Vittoria, alcune ragazze in studio hanno per forza di cose abbandonato il programma. Virginia invece, ha avuto la fortuna di essere scelta dal nuovo protagonista giovane per una prima esterna. Il siciliano però, durante l'ultima registrazione del trono ha affermato di avere dei dubbi nei confronti della ragazza per via di un ex fidanzato: di chi stiamo parlando? Ebbene sì, Virginia è l'ex di Ignazio Moser, il concorrente più chiacchierato della seconda edizione del Grande Fratello Vip attualmente in onda. In questo momento a grande parte del web sarà venuta in mente la famosa agendina contenente le tristissime votazioni alle ragazze ma, mettendo da parte questo dettaglio, vediamo di scoprirne di più.

L’ex di Ignazio Moser da Maria De Filippi: la battuta di Tina

Virginia durante la nuova registrazione di Uomini e Donne, dopo essere uscita in esterna con Nicolò Brigante, ha confessato di essersi lasciata con Ignazio Moser due mesi prima che lui potesse entrare nella Casa del Grande Fratello Vip. I due infatti, prima di intraprendere queste nuove avventure, avevano capito di non potere andare avanti e di sognare strade differenti. I toni usati dalla ragazza, così come riporta anche il VicoloDelleNews, non apparivano di certo lusinghieri ed anche Tina Cipollari è partita in quarta facendo una bella battuta sulla famosa agenda. La giovane era già stata segnalata ad inizio trono, quando c'era ancora Mattia Marciano. Ovviamente le cose si sono fatte evidenti proprio per via degli ultimi risvolti televisivi dell'ex ciclista. Nel frattempo il buon Moser parla di lei come la sua migliore amica ma a quanto pare, uscito fuori dal gioco, dovrà rivedere molte cose.

