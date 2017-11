LA RAPINA PERFETTA/ Su Rai 4 il film con Jason Statham (oggi, 16 novembre 2017)

La rapina perfetta, il film in onda su Rai 4 oggi, giovedì 16 novembre 2017. Nel cast: Jason Statham e Stephen Campbell Moore, alla regia Roger Donaldson. La trama del film nel dettaglio.

16 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 4

NEL CAST JASON STATHAM

La rapina perfetta va in onda su Rai 4 oggi, giovedì 16 novembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola del 2008 che è stata affidata alla regia di Roger Donaldson e annovera un cast di tutto rispetto capitanato dai due attori protagonisti, ovvero Jason Statham e Stephen Campbell Moore. Quest'ultimo, che veste i panni di Kevin Swein, è un noto attore britannico famoso per aver preso parte ad una lunga serie di film di successo come Addio Christopher Robin, Johnny English - La rinascita, L'ultimo dei templari e Amazing Grace. Il film La rapina perfetta, è ispirato ad avvenimenti reali accaduti nel 1971, quando una banda di rapinatori fece irruzione in una banca londinese. Tuttavia, il bottino non venne mai ritrovato dagli inquirenti. Proprio per questo motivo la stampa dell'epoca ipotizzò diverse possibilità tra cui il coinvolgimento dei servizi di intelligence statunitensi. Il film diretto da Donaldson è costruito sulla base di una delle tante ipotesi complottiste nate in quegli anni. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

LA RAPINA PERFETTA, LA TRAMA DEL FILM

Una banda di rapinatori, composta da personalità differenti e complesse, sta per mettere a segno un'epocale rapina. Ad essere oggetto delle attenzioni dei criminali è una delle banche di Londra più famose della City. Nonostante la polizia sia riuscita ad intercettare parte delle conversazioni tra gli artefici principali del colpo, la banda raggiunge il proprio obiettivo, svaligiando le casseforti dell'istituto di credito londinese. L'intera banda non sa che la rapina è stata commissionata da un personaggio misterioso e molto influente. Tra la refurtiva sottratta alla banca ci sono infatti diverse foto che ritraggono un membro della famiglia reale in atteggiamenti compromettenti. La banda, terminato il colpo, si rende conto dell'enorme guaio in cui tutti i componenti si sono cacciati. Come se non bastasse, a complicare le cose, c'è poi la presenza tra la refurtiva di materiale scottante appartenente ad un importante boss di Londra che paga profumatamente una lunga lista di poliziotti corrotti affinché assecondino il prosperare dei proprio affari. Lentamente tutti i membri della banda vengono uccisi ad uno ad uno.

