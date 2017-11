LE TRE ROSE D EVA 4/ Anticipazioni terza puntata: Alessandro divide Aurora e Fabio? (16 novembre)

Le tre rose di Eva 4: duro scontro tra Aurora e Fabio mentre Alessandro tenta una mossa disperata per dividere gli Astori. Anticipazioni terza puntata 16 novembre

16 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Oggi, giovedì 16 novembre, alle 21.20 su canale 5, torna in onda la fiction “Le tre rose di Eva 4” con la terza puntata. Un appuntamento molto atteso dai fans della serie tv che, tornata in onda a distanza di tempo dalla terza stagione, sta ottenendo un grande successo. Le tre rose di Eva, infatti, rappresentano una delle fiction più amate dai telespettatori di canale 5 che hanno accolto con gioia le puntate della quarta stagione che ha visto il ritorno di Aurora, interpretata dalla bellissima Anna Safroncik. Dopo essere stata dichiarata morta nel corso della terza stagione de Le tre rose di Eva, Aurora è tornata tra lo stupore delle sorelle e di Alessandro che, nel frattempo, si era rifatto una vita. Sono, infatti, trascorsi due anni dalla scomparsa di Aurora e, Alessandro per crescere la piccola Eva, si è affidato totalmente a Tessa con la quale ha cominciato una vera e propria storia d'amor’. Il ritorno di Aurora rimette tutto in discussione. Quest’ultima, dopo aver scoperto la storia tra Alessandro e Tessa, sentendosi tradita, si scaglia contro la sorella, rea di aver anche voluto vendere Primaluce. Disposta a tutto per riconquistare la sua proprietà, Aurora seduce Fabio Astori, nuovo proprietario della tenuta. Tra Aurora e Fabio nasce così una storia d’amore. Alessandro, nel frattempo, scopre di aspettare un figlio da Tessa, ma continua ad essere ancora innamorato di Aurora. Ruggero Camerana, invece, ha confessato ad Aurora di averla tenuta nascosta per due anni nel tentativo di proteggerla. Marzia, infine, scopre che lei e Tessa sono le figlie del Colonnello Vittorio Astori.

ANTICIPAZIONI TERZA PUNTATA

Cosa accadrà, invece, nella terza puntata de Le tre rose di Eva 4? Fabio Astori è intenzionato a vendicarsi di Alessandro, considerato l’assassino del fratello. Con il consenso del Consiglio di Amministrazione della società che lo finanzia, Fabio inizia la demolizione della Decana, la più antica cantina di Villalba. Aurora, però, non è d’accordo e per evitare il tutto si mette davanti alle ruspe. Tra Aurora e Fabio scoppia un acceso scontro. Fabio, nonostante le difficoltà nel realizzare il suo progetto, decide di cambiare strategia offrendo a tutti la possibilità di entrare a far parte della società che sta costituendo. Aurora decide di accettare per non perdere di vista Fabio anche se capisce subito che è una trappola. La vicinanza tra Fabio e Aurora provoca la gelosia di Alessandro che decide di mettere in atto una mossa disperata nel tentativo di dividere gli Astori, diventati i suoi nuovi nemici. Nel frattempo, Lucia Greco, la ragazza che ha il telefono di Ivan si presenta al cospetto di Aurora per darle delle informazioni segrete che potrebbero svelare la verità sulla scomparsa di Ivan. La ragazza, però, viene aggredita dal colonello Vittorio Astori che le impedisce così di mettere nei guai gli Astori. Aurora, così, non riesce ad incontrare la ragazza e, soprattutto, non riesce ad ottenere quelle informazioni che potrebbero aiutarla a combattere la battaglia contro gli Astori.

