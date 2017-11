LORENZO FLAHERTY E LUCA ONESTINI / Su Jeremias: "Sono stufo, mi auguro che non se ne parli più" (GF Vip 2)

Lorenzo Flaherty e Luca Onestini si sono confrontati sull'uscita di scena di Jeremias Rodriguez, eliminato nella puntata del Grande Fratello Vip 2 dello scorso lunedì.

16 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Luca Onestini

Il numero dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2 diminuisce settimana dopo settimana ma anche chi è già stato eliminato continua ad essere motivo di discussione tra i suoi compagni di avventura. È questo il caso di Jeremias Rodriguez che ha concluso la sua avventura nel programma lo scorso lunedì ma che continua ad essere al centro dei pensieri di Lorenzo Flaherty e Luca Onestini. Il rapporto con quest'ultimo è stato tutt'altro che facile, soprattutto nelle ultime settimane, nelle quali Luca e Jere hanno discusso spesso, mandando il proprio rivale in nomination. Ma ora che il fratello di Belen ha lasciato il programma, i motivi di attrito possono davvero dirsi conclusi? È quanto si augura lo stesso Luca, nel corso di un recente confronto con Lorenzo. L'attore ha espresso il suo desiderio di vedere un clima più sereno ora che Jeremias è uscito, facilitando così il rapporto tra l'ex Mister Italia e Cecilia (che spesso si è trovata tra due fuochi, prendendo inevitabilmente le difese del fratello). Onestini ha confermato tale desiderio, confermando però il suo punto di vista nei confronti dell'argentino.

Luca Onestini: "Mi auguro che non se ne parli più"

Luca Onestini e Lorenzo Flaherty si sono confrontati sul rapporto tra l'ex tronista e Jeremias, precisando che in diverse settimane di convinvenza la coppia non è arrivata al chiarimento. Secondo l'attore è meglio che in futuro non se parli più, soprattutto per il bene di Cecilia, e lo stesso Luca ha preso nuovamente posizione affermando: "Io non ho fatto nessun attacco, spero che non se ne parli più. Sono stufo". Il suo desiderio è dunque che la querelle non venga più presa in considerazione e che possa dirsi archiviata con l'uscita di scena del fratello di Belen. Il timore, anche se non espresso in modo esplicito, è che Jere possa avere qualcosa da ridire contro di lui anche nelle prossime puntate in cui sarà ospite (in qualità di concorrente eliminato) del salotto di Ilary Blasi. Coglierà la palla al balzo per lanciare una nuova frecciatina al suo 'nemico'? Clicca qui per vedere il video del confronto tra Luca Onestini e Lorenzo Flaherty.

