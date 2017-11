Luca Onestini e Raffaello Tonon/ Video, "Batti le mani" è il nuovo mantra degli Oneston (GF Vip 2)

Luca Onestini e Raffaello Tonon dominano con il video di "Batti le mani", il nuovo mantra del Grande Fratello Vip 2017. I fans sempre più innamorati degli Oneston.

16 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Luca Onestini e Raffaello Tonon

Luca Onestini e Raffaello Tonon sono le vere star del Grande Fratello Vip 2017. Senza storie d’amore in corso nella casa, l’ex tronista di Uomini e Donne e l’opinionista sono saliti alla ribalta con il loro mantra. S’intitola “Batti le mani” ed è il nuovo tormentone della casa più spiata d’Italia. Con il suo nuovo inno alla vita, l’ex tronista riesca a trasmettere il sorriso e la gioia di vivere a tutti. Ad accompagnarlo in tutte le sue esibizioni c’è l’immancabile amico Raffaello Tonon con cui forma ormai la coppia di fatto, ribattezzata dal pubblico del reality “Oneston”. Il ritmo di “Batti le mani” ha conquistato i telespettatori del Grande Fratello Vip che, sui social, stanno condividendo il video che, se fosse inciso, potrebbe scalare tutte le classifiche italiane. “La voglio come suoneria e come sveglia la mattina”, “Adoro”, “Potrei provarla come sveglia per n po’”, scrivono i fans che vorrebbero continuare a vedere ancora per molto tempo le avventure degli Oneston.

LUCA E RAFFAELLO, NUOVO FORMAT IN ARRIVO?

La coppia formata da Luca Onestini e Raffaello Tonon ha conquistato davvero tutti al punto che i fans del Grande Fratello Vip 2017, in vista della finalissima, ormai alle porte, lancia sui social l’idea di un format interamente dedicato alle avventure degli Oneston. Simpatici, divertenti, uniti ma anche litigiosi, Raffaello Tonon e Luca Onestini ricordano Sandra Mondaini e Raimondo Vianello dei tempi d’oro. I due gieffini, infatti, si punzecchiano, si lanciano frecciatine ma si vogliono anche un gran bene al punto che, entrambi, si considerano già vincitori del reality avendo trovato l’amicizia dell’altro. Luca e Raffaello, dopo essersi incontrati per caso nella casa del Grande Fratello Vip 2017 continueranno sicuramente a sentirsi anche quando le luci della casa di Cinecittà si spegneranno e chissà che non decidano d’incidere il loro “Batti le mani”.

