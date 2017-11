MANESKIN/ Gruppi, Agnelli assegna “Un temporale” come se la caveranno con l’italiano? (X Factor 2017)

I Maneskin, uno dei gruppi di X Factor 2017, al quarto live si presentano con Un temporale di Ghemon, canzone assegnata dal loro giudice Manuel Agnelli

ALL’ULTIMO LIVE DI X FACTOR SI CONFERMANO TRA I FAVORITI

I Maneskin continuano la loro corsa ad X Factor 2017 e torneranno per il quarto Live Show del talent. Dopo aver conquistato la gloria nei primi due appuntamenti, la scorsa settimana la band è riuscita a replicare il successo grazie alla nuova assegnazione di Manuel Agnelli. La punta di diamante dei Gruppi si è infatti esibita sulle note di Somebody Told Me dei The Killers, una canzone che ha permesso ai concorrenti di sfidarsi su un terreno conosciuto. Il verdetto dei giudici è stato infatti unanime per i Maneskin, che agli occhi di Levante continuano ad essere una vera e propria garanzia del programma, anche se la giudice preferirebbe vederli affrontare un registro musicale del tutto diverso. Il gruppo è apparso anche agli occhi di Fedez come uno dei più forti di quest'edizione, soprattutto perché è l'unico finora ad offrire un livello di professionalità alto, a discapito della giovane età dei suoi componenti. Agnelli non può che essere soddisfatto del lavoro affrontato finora con quello che è alla fine il cavallo vincente della sua categoria. Anche se ha apprezzato i complimenti fatti dai colleghi, ha voluto comunque sottolineare che la bravura del frontman Damiano consiste anche nell'avere già una chiara impronta musicale, una personalità definita in tutti gli aspetti e per questo incarnerebbe ai suoi occhi un chiaro leader nel canto.

I MANESKIN NON SONO STATI IMPECCABILI, MA CONVINCONO SEMPRE

Nonostante il successo dei Maneskin all'ultimo Live di X Factor 2017, Manuel Agnelli non ha potuto fare a meno di notare alcuni difetti nell'esibizione della band. Damiano infatti ha compiuto dei piccoli errori nel cantato, per una performance che alla fine li ha consacrati come concorrenti più in vista di quest'edizione. Lo stesso Damiano durante il Daily ha ammesso di aver sbagliato una strofa della canzone che gli era stata assegnata, ma il coach ha notato più che altro che la sua intonazione è stata impeccabile. In questo nuovo Live, i Maneskin si dovranno invece esibire con una canzone rilasciata quest'anno da Ghemon: Un temporale. Un brano hip hop e rap che metterà in gioco nuove caratteristiche della band, che finora ha viaggiato su ritmiche più inclini dal pop ed al punk. Il giudizio dei fan per i Maneskin intanto continua ad essere più che positivo, come dimostrano i diversi commenti sui social, che hanno individuato in Damiano un leader dalle caratteristiche più che evidenti.

I MANESKIN AFFRONTERANNO UN TEMPORALE, CONVINCERANNO ANCHE IN ITALIANO?

In questo nuovo step di X Factor 2017, i Maneskin dovranno dimostrare di essere in grado di stravolgere la propria identità e di poter affrontare qualsiasi tipo di genere. L'assegnazione voluta da Agnelli potrebbe tuttavia incontrare una forte contestazione da parte degli altri giudici, per via della sua decisione di snaturare una band con caratteristiche musicali ben precise. Fino ad ora, il percorso dei Maneskin ha, infatti, fatto leva sui loro punti di forza, forse per nascondere evidenti lacune. Non sarà facile per la band riuscire a lanciarsi su un brano difficile. Damiano ha comunque manifestato una forte soddisfazione nella scelta del giudice, che ritiene perfettamente nelle corde della sua band. L'unica nota dolente è per l'italiano usato nel brano, una decisione che Agnelli ha fatto proprio per frantumare le critiche ricevute in precedenza da Levante, per via di quel registro diverso che vorrebbe dal frontman. Secondo il coach, è alla fine giusto mostrare al pubblico ed agli altri giudici quali sfumature sia in grado di affrontare il gruppo, convinto che sia perfettamente adattabile a qualsiasi contesto musicale.

