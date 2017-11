Manila Boff/ Uomini e donne, dalle liti con Sossio Aruta al lieto fine

Manila Boff è pronta per la sua rinascita? Le anticipazioni di Uomini e donne torna in scena per una nuova lite con Sossio Aruta ma anche con un possibile lieto fine?

16 novembre 2017 Hedda Hopper

Manila Boff, Uomini e donne

Manila Boff torna ad essere protagonista del trono over e di Uomini e donne e, ancora una volta per via di Sossio Aruta. Il cavaliere ha scelto Manila per iniziare questa edizione ma, quando tutto stava andando a gonfie vele, arriva l'interruzione. A quanto pare Sossio ha ottenuto da Manila quello che voleva e alla fine si è presentato con un mazzo di fiori per annunciarle che la loro amicizia non poteva andare oltre per via di una serie di incomprensioni e difetti che lui ha notato e che non gli hanno permesso di passare avanti. La cosa ha creato non poco scompiglio nello studio tra polemiche, lacrime e liti e anche oggi succederà lo stesso con Manila pronta ad affrontare Sossio reo di essere uscito con un'altra donna, Grazia, e aver già tentato il suo approccio. Cosa succederà a quel punto?

FABRIZIO LE REGALA UN SORRISO?

La puntata di oggi ci riserverà interessanti colpi di scena nel trono over ma, soprattutto, è la registrazione andata in scena ieri pomeriggio e che vedremo a fine mese e che regalerà alla dama finalmente un sorriso. Quello che vedremo oggi, le sue lacrime e la sua furia, potremo dimenticarle presto visto che Fabrizio è lì con lei e presto le regalerà il sorriso che tanto merita. Secondo quanto è successo ieri pomeriggio sembra proprio che Manila è destinata a dimenticare Sossio Aruta visto che i due si sono conosciuti, si sono piaciuti e presto lasceranno insieme lo studio. A fare la fatidica proposta sarà proprio la dama ma, anche in questo caso, le polemiche non mancheranno. Sossio si farà da parte?

© Riproduzione Riservata.