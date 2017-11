Mattia Marciano e Vittoria Deganello/ Uomini e Donne, l'attacco dell'ex corteggiatrice Valentina Colecchia

Mattia Marciano e Vittoria Deganello, prima coppia della stagione di Uomini e Donne, nel mirino dell'ex corteggiatrice Valentina Colecchia che rivolge un duro attacco alla coppia.

16 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Mattia Marciano e Vittoria Deganello continuano a vivere la loro storia d’amore lontano della telecamere di Uomini e Donne. L’ex tronista e l’ex corteggiatrice, dopo poco più di un mese dall’inizio dell’avventura nel programma di Maria De Filippi, hanno deciso di salutare tutti e continuare a conoscersi nel mondo reale. Una scelta che non è piaciuta al pubblico e agli opinionisti del trono classico, convinti che quella di Mattia Marciano sia stata una scelta di comodo. Sin dalle prime esterne, infatti, tra Mattia e Vittoria c’era un feeling particolare che ha insospettito tutti. Vittoria, infatti, amica di Andrea Damante, era entrata in contatto con Mattia Marciano che, su Instagram, le aveva lasciato anche qualche like. I due, tuttavia, hanno sempre dichiarato di non essersi mai incontrati e di essersi visti per la prima volta nello studio di Uomini e Donne. Le loro spiegazioni, però, non hanno mai convinto nessuno, in primis Tina Cipollari che ha sempre puntato il dito contro il tronista napoletano, accusandolo di prendere in giro tutti. A distanza di settimane dalla fatidica scelta, arriva anche l’accusa dell0ex corteggiatrice di Mattia, Valentina Colecchia.

L’ACCUSA DI VALENTINA COLECCHIA

Valentina Colecchia era arrivata a Uomini e Donne per conquistare il cuore di Mattia Marciano. Rendendosi conto di non avere molte chance di fronte all’interesse del tronista per Vittoria Deganello ha preferito lasciare la trasmissione e tornare alla sua vita. Oggi, ai microfoni del sito Isa e Chia, Valentina lancia un’accusa precisa sulla nuova coppia di Uomini e Donne. “Tutti all’interno del programma pensavamo che Mattia e Vittoria si fossero già conosciuti e frequentati al di fuori del programma, ma purtroppo non c’erano delle prove che potessero provarlo. Ne sono stata convinta fin dall’inizio, poi con il tempo ho voluto auto convincermi che non fosse così e ho provato a credere a lui, ma in ogni puntata usciva qualcosa di nuovo riguardo il loro rapporto. Alla fine mi sono fidata del mio istinto e mi sono eliminata per non continuare a farmi prendere in giro”, dichiara Valentina. L’ex corteggiatrice, poi, si dice convinta che Mattia abbia scelto Vittoria solo perché messo alle strette dalla redazione: “La scelta di Mattia è stata fatta perché sia lui che Vittoria avevano capito che piano piano sarebbe venuto fuori tutto. Li hanno messi così tanto alle strette che ha deciso di scegliere”. Mattia e Vittoria replicheranno alle accuse di Valentina?

