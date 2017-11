NEMO, NESSUNO ESCLUSO/ Anticipazioni e diretta 16 novembre: il ritorno ad Ostia e il flop degli Azzurri

Nemo, nessuno escluso anticipazioni e diretta puntata 16 novembre: il ritorno ad Ostia dopo l'arresto di Roberto Spada, il flop mondiale degli Azzurri, la baraccopoli di Messina.

16 novembre 2017 Stella Dibenedetto

Nemo, nessuno escluso

Nemo, Nessuno escluso torna in onda oggi, giovedì 16 novembre alle ore 21,20 su Rai 2. Enrico Lucci e Valentina Petrini conducono un appuntamento in cui i temi principali saranno l’aggressione all’inviato Daniele Piervincenzi e al film maker Edoardo Anselmi da parte di Roberto Spada e il flop mondiale degli Azzurri di Giampiero Ventura. Ospiti della nuova puntata di Nemo, Nessuno escluso sono Bruno Vespa, il vignettista Vauro Senesi e l’attrice e conduttrice Natasha Stefanenko. L’appuntamento odierno con il programma di approfondimento di Raidue si aprirà con il ritorno della troupe di Nemo, nessuno escluso ad Ostia. Dopo l’aggressione all’inviato Daniele Piervincenzi e al film maker Edoardo Anselmi, Roberto Spada, fratello del boss Carmine, condannato a 10 anni per estorsione aggrava dal metodo mafioso, è stato rintracciato e fermato dai carabinieri per lesioni con l’aggravante del metodo mafioso. In seguito all’aggressione, Piervincenzi ha riportato la frattura del setto nasale e una prognosi di 30 giorni. Nello Trocchia e Carmen Vogani sono tornati a Ostia per continuare ad indagare sulla situazione che vivono i cittadini di Ostia delle elezioni per il rinnovo dei vertici del municipio. In studio, per descrivere la situazione di Ostia, ci sarà Antonio Mancini, tra i membri della banda della Magliana ed oggi scrittore e il vignettista e scrittore Vauro Senesi.

NEMO ANTICIPAZIONI: TUTTI I SERVIZI DELLA SERATA

Nel corso della terza puntata di Nemo, nessuno escluso, Enrico Lucci porterà il pubblico di Raidue nella casa di una famiglia di vegani e antivaccinisti. Il conduttore ha trascorso un’intera giornata con la famiglia protagonista dell’inchiesta e mostrerà come vivono coloro che considerano dannosi i vaccini. In studio, per offrire un punto di vista differente, ci sarà il Ministro della Salute Beatrice Lorenzin. Anche Nemo, nessuno escluso si occuperà dell’eliminazione della Nazionale di calcio dai Mondiali 2018. A commentare il flop clamoroso degli Azzurri sarà l’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi. Laura Bonasera, invece, racconterà la dura realtà di chi vive baraccopoli di Messina, a pochi giorni dalla elezioni regionali in Sicilia. Il commento sulla situazione è affidato al giornalista Pietrangelo Buttafuoco.

