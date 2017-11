Oroscopo di oggi 16 novembre 2017: le previsioni di Paolo Fox a LatteMiele

Oroscopo di Paolo Fox di oggi 16 novembre 2017: previsioni del giorno per tutti i segni zodiacali. I segni in difficoltà, chi sale e chi scende e analisi segno per segno.

OROSCOPO PAOLO FOX A LATTEMIELE DEL 16 NOVEMBRE 2017

Andiamo ad analizzare i segni zodiacali da vicino nell'oroscopo di Paolo Fox a LatteMiele. Partiamo da Ariete e Toro. E' una giornata interessante per l'Ariete preludio di un grande periodo. La Venere non è più opposta: quelli che hanno vissuto male e hanno vissuto delle tensioni adesso stanno meglio. L'estate è stata turbolenta in amore e se non ci sono state delle risposte ora si può vivere qualcosa di meglio. L'invito è quello di frequentare gente. Dicembre sarà un mese bello per i sentimenti e per le amicizie. Nell'ambito del lavoro non si è contenti ma si hanno le mani legate per colpa di Saturno dissonante: si è impossibilitati al momento di fare delle cose nuove. Periodo faticoso per il Toro. La tensione è dovuta ai troppi pianeti in opposizione. C'è una vera e propria ansia e non è detto che ci siano difficoltà. Forse perché non si è stati ancora bene: ci sono delle difficoltà fisiche o si deve sbrogliare del lavoro che prima o poi si dovrà fare. C'è bisogno di delegare qualcosa a qualcuno: in questi ultimi tempi non si riesce a far tutto. Non si sa però di chi fidarsi. Attenzione con segno del Leone che potrebbe rilevarsi aggressivo.

CHI SALE E CHI SCENDE

E' ora il momento di andare a vedere chi sale e chi scende nell'oroscopo a LatteMiele di Paolo Fox. Sale l'Ariete che vive un buon momento. Venere non è più opposta come capitato nell'ultimo periodo e questo può essere uno slancio soprattutto in campo sentimentale. Dicembre infatti sarà un mese molto interessante sotto questo punto di vista. Scende il Toro che dovrà affrontare dei giorni molto faticosi, vista la tensione dovuta da tanti pianeti che in questo momento sono opposti. Scende anche il Leone che vive un momento di grande tensione, per questo potrebbe tra domani e sabato arrivare addirittura a sbottare. Qualcuno è stato scorretto e non si riesce a digerire questa cosa. Crescono ancora i Pesci, protagonisti assoluti di questo freddo autunno. Arriveranno delle piccole soddisfazioni e anche qualche guadagno che porterà a vivere meglio questo periodo specifico, ma anche quello a venire.

SEGNI IN DIFFICOLTÀ

Partiamo dall'analisi dei segni in difficoltà il viaggio nell'oroscopo di oggi, 16 novembre 2017, di Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica Latte e Stelle. L'Acquario si sente stressato e affaticato in questo periodo. Ci si stanca troppo per cose futili e che non regalano ottimismo. Si devono far scivolare addosso le provocazioni che in passato hanno regalato molto disagio. Il Leone è teso, non riesce a mantenere la calma e potrebbe presto litigare con qualcuno. Bisogna prendersi del tempo per sé stessi, con la voglia di dedicarsi al benessere psico-fisico. Di recente troppe cose sono state sottovalutate e si rischia di vivere qualche difficoltà di troppo. Il Toro è in un periodo di grande fatica con tanti pianeti opposti. C'è però la forza per reagire anche se l'ansia è sicuramente un problema che complica le cose e non poco. Attenzione soprattutto ai nati sotto il segno del Leone che possono portare a una vera e propria aggressione anche solo verbale.

