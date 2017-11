PIAZZAPULITA/ Anticipazioni e ospiti puntata 16 novembre: il caso Brizzi. In studio Dino Giarrusso de Le Iene

Questa sera, giovedì 16 novembre, alle 21.10 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, condotta da Corrado Formigli. Tra i temi trattati il caso Fausto Brizzi.

Questa sera, giovedì 16 novembre, alle 21.10 su La7 va in onda un nuovo appuntamento con Piazzapulita, condotto da Corrado Formigli. Il talk show torna con una puntata ricca di temi interessanti. In studio si parlerà della denuncia dell’Onu sulle condizioni dei migranti nei lager libici: “La politica dell'Unione Europea di assistere la guardia costiera libica nell'intercettare e respingere i migranti nel Mediterraneo è disumana. La sofferenza dei migranti detenuti in Libia è un oltraggio alla coscienza dell'umanità", ha detto lAlto commissario per i diritti umani, il principe giordano Zeid Raad al-Hussein, in una nota. Dopo la denuncia dell’ONU Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, ha firmato l’autorizzazione alla missione in Libia dal 16 al 22 dicembre di una delegazione di deputati europei. L’obiettivo è “verificare la situazione nel Paese, con particolare riguardo agli sforzi delle autorità libiche per avviare un processo di stabilizzazione”, ha detto Tajani. Cosa succederà al ritorno della delegazione? Non mancherà il focus sul ballottaggio di domenica tra Giuliana Di Pillo (M5S) e Monica Picca (centrodestra) nel X municipio di Ostia. La settimana scorsa il giornalista Daniele Piervincenzi (della trasmissione Nemo) è stato aggredito da Roberto Spada dopo aver fatto domande sulla prima tornata di elezioni.

IL CASO BRIZZI

Infine a Piazzapulita di discuterà del caso Fausto Brizzi. Negli ultimi giorni almeno dieci donne hanno accusato il regista romano di averle molestate sessualmente. Alcune di loro sono state intervistate da Le Iene. La doppiatrice Rossella Izzo ha raccontato di aver sospeso la collaborazione di Brizzi con la scuola di recitazione che dirige perché il regista avrebbe molestato le studentesse. Infine una tatuatrice, Vanya Stone, ha rivelato di aver presentato due anni fa un esposto per molestie contro Brizzi. “Posso solo affermare, con serenità e sin da ora, che mai e poi mai nella mia vita ho avuto rapporti non consenzienti o condivisi”, ha detto Brizzi. Anche Claudia Zanella, moglie del regista, ha preso le difese di Brizzi: “Mi addolora molto ascoltare le accuse che sono state rivolte a Fausto in questi giorni perché non corrispondono in nessun modo alla persona che conosco… Mi spiace anche perché a prescindere dal fatto che l’imputato in questo tribunale mediatico sia mio marito, non trovo affatto corretto per nessuno essere descritto come il peggiore dei criminali”, ha scritto in una lettera al Corriere della Sera. E ha aggiunto: “Se mio marito ha avuto rapporti con altre donne nel corso del nostro matrimonio, voglio parlarne da sola con lui, nel nostro privato, come è giusto che sia”. Interverranno come ospiti: Enrico Mentana, direttore del Tg La7; il giornalista e scrittore Vittorio Zucconi; Gianni Cuperlo, leader di Sinistra dem; Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale; le giornaliste Federica Angeli e Barbara Serra; la blogger Selvaggia Lucarelli; Dino Giarrusso, inviato delle Iene e autore del servizio su Fausto Brizzi.

