Pronostico X Factor 2017/ Chi sarà eliminato nel quarto Live Show? Lorenzo Licitra a rischio

Quarto live per X Factor 2017 e una nuova eliminazione che questa volta potrebbe colpire l'unica categoria ancora completa, quella degli over di Mara Maionchi, toccherà a Lorenzo Licitra?

16 novembre 2017 Hedda Hopper

Lorenzo Licitra, X Factor 2017

Mancano poche ore alla messa in onda del quarto live show di X Factor 2017. Il pronostico sembra ormai essere a sfavore di Mara Maionchi e della cateogir adegli over, l'unica ad essere rimasta ancora intatta. Levante, Fedez e Manuel Agnelli hanno già perso un concorrente a testa e affrontano questo nuovo live, ad un passo dagli inediti, con due concorrenti a testa, questo significa che toccherà alla discografica dire addio ad uno dei suoi ragazzi. La categoria di Mara Maionchi, così come di Manuel Agnelli, ha ottimi elementi e dopo la discussa eliminazione dei Sem & Stenn la scorsa settimana, anche questo giovedì potremo vederne delle belle. Sperando che i giudici questa volta non se ne lavino le mani come è successo la scorsa settimana con il duo, chi sarà l'eliminato in questo quarto live?

LORENZO LICITRA ELIMINATO DEL QUARTO LIVE?

Se fosse davvero la categoria degli over di Mara Maionchi a fare le spese in questo quarto live di X Factor 2017 sicuramente potrebbe essere Lorenzo Licitra la vittima designata. Sappiamo bene che Mara Maionchi e il pubblico dei talent puntano molto su Enrico Nigiotti (già all'epoca di Amici favorito al televoto) che potrebbe rimanere in gioco almeno fino alla fine. Altra storia per il pizzaiolo napoletano, Andrea, che nell'ultima puntata ha perso un po' della sua verve, e per Lorenzo Licitra. Il pubblico "classico" potrebbe anche premiarlo ma i giovani che seguono il talent potrebbero pensarla proprio come Fedez e Manuel Agnelli trovandolo "vecchio" e natalizio. Sarà proprio lui la vittima di questo quarto live?

