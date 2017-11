RAFFAELLO TONON / Video, Luca Onestini lo allena: "La prova è far scendere una goccia di sudore" (GF Vip 2)

Raffaello Tonon è la vera sorpresa del Grande Fratello Vip 2: la sua amicizia con Luca Onestini continua, anche durante i difficili allenamenti in palestra (video).

16 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Raffaello Tonon

Raffaello Tonon continua ad essere una delle sorprese del Grande Fratello Vip 2. Entrato a giochi fatti, insieme a Corinne Clery e Carmen Russo, l'opinionista è riuscito a conquistare giorno dopo giorno sia i suoi compagni di avventura che il pubblico da casa. Il più colpito dal suo carattere e dalla sua schiettezza è stato Luca Onestini, con il quale Tonon ha instaurato una splendida amicizia che ha sorpreso entrambi. L'ex tronista in varie circostanze ha espresso la sua soddisfazione per avere incontrato una persona così cara nel programma, arrivando addirittura a definirlo il più bel regalo del Grande Fratello. Ma anche l'opinionista non si è nascosto dietro alla propria immagine critica e dura, precisando che mai avrebbe pensato di incontrare il vero amico a questa età. Luca e Raffaello condividono gran parte della loro giornata all'interno della casa più spiata d'Italia e ieri hanno cercato di dedicarsi ad un po' di sano movimento. Un obiettivo non facile da raggiungere per l'ex tronista, che ha dovuto convincere l'amico a impegnarsi in palestra.

Raffaello Tonon in palestra: gli scenderà una goccia di sudore?

Che Raffaello Tonon non sia un grande sportivo, non è certo una sorpresa: per questo motivo Luca Onestini ha deciso di aiutarlo a rinforzarsi, grazie ad una sana dose di movimento. Ed è così che ieri al Grande Fratello Vip 2, l'opinionista ha dedicato del tempo alla palestra amentandosi dall'inizio alla fine. Il suo personal trainer di fiducia gli ha dato dei consigli, ottenendo in cambio più di qualche lamento: "Tutta questa energia nel lamentarsi usiamola in altro modo", gli ha riferito chiedendo almeno sette minuti di esercizio fisico. L'obiettivo? Far scendere almeno una goccia di sudore nel divertente Raffaello, che non è sembrato troppo impegnato in questa nuova difficile prova. È davvero difficile pensare che Luca Onestini riesca a trasformarlo in macho e neppure il disegno del teschio nel braccio è servito per indurre Tonon alla maggiore concentrazione (clicca qui per vedere il video di questo divertente confronto). Andranno meglio le cose nei prossimi giorni? L'esperienza di entrambi nella casa è ancora lunga, è meglio non dare nulla per scontato...

