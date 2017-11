ROS/ Gruppi, Manuel Agnelli gli assegna Why’d you only call me when you’re high (X Factor 2017)

I Ros, band di Xfactor 2017 di Manuel Agnelli, al quarto live si esibiscono con Why’d you only call me when you’re high, devono convincere i giudici perchè sono a un passo dall'eliminazione

I Ros, gruppo di Manuel Agnelli a Xfactor 2017

CON I MUSE HANNO NUOVAMENTE DELUSO I GIUDICI

Nell'ultimo Live Show, i Ros non sono riusciti a convincere i giudici di X Factor 2017. La band è salita infatti sul palco con Supermassive Black Hole, un brano che avrebbe dovuto farli apparire come i Muse italiani. Le premesse e le aspettative di Manuel Agnelli si sono tuttavia infrante di fronte alla loro esibizione, fatta eccezione per Levante. La giudice delle Under Donne ha infatti individuato un grande cambiamento per la band di Agnelli, soprattutto per il modo di cantare della frontman. Il suo approccio morbido non ha invece convinto del tutto Fedez, che ha sottolineato come la band abbia avuto alla fine una performance in stile Non è la rai, più che degna di una vera promessa musicale. L'energia dimostrata all'inizio del brano non è stata inoltre mantenuta fino alla fine, mentre Agnelli si è dichiarato soddisfatto nel vedere che i Ros siano riusciti a dimostrare di essere in grado di affrontare diversi generi. Il desiderio del coach dei Gruppi è tra l'altro di assistere allo step dei Live che porterà la band a mostrare le sue capacità in fatto di inediti italiani. Un punto che secondo il giudice dovrebbe andare tutto a vantaggio dei concorrenti, per i quali richiede ancora fiducia.

I ROS SE LA VEDRANNO CON GLI ARCTIC MONKEYS

In questo quarto Live Show di X Factor 2017, i Ros dovranno confrontarsi con un brano che ha conquistato diversi riconoscimenti in ambito musicale. Si tratta infatti di Why’d you only call me when you’re high? di Arctic Monkeys, distribuito nel 2013 e del genere britpop. La scelta di Manuel Agnelli spingerà quindi la frontman della band ad affrontare ancora una volta uno dei suoi ostacoli maggiori, ovvero l'inglese. In più di un'occasione la cantante ha manifestato un forte dubbio per questo particolare, dato che il suo gruppo è nato e si è formato sul repertorio italiano. Durante i Daily, i Ros hanno manifestato comunque la determinazione a volersi impegnare più di quanto fatto in precedenza e l'incoraggiamento di Eva Pevarello potrebbe aver spinto i concorrenti ad affrontare questo nuovo step con una grinta rinnovata. Eva è stata infatti una delle beniamine di Agnelli durante la passata edizione del talent e sa bene che le richieste del coach, per quanto difficili da intuire, mirano tutte in una direzione ben precisa e verso la vittoria finale della sua categoria.

DOPO IL BALLOTTAGGIO, PER FEDEZ I ROS SARANNO I PROSSIMI ELIMINATI

Il precedente Live Show di X Factor 2017 non ha portato fortuna ai Ros. La band è finita infatti al ballottaggio contro Sem e Stenn, finendo poi per vincere solo grazie al televoto del pubblico. La loro presenza nel talent di Sky Uno continua quindi ad essere incerta, dato che i ragazzi hanno affrontato per la seconda volta il rischio di dover abbandonare la gara. Sui social, i fan hanno manifestato un forte dissenso per l'esito finale del televoto ed anche i giudici non hanno dimostrato soddisfazione nel vedere i due ragazzi uscire dalla competizione. Questo punta ovviamente i riflettori sui Ros, che questa sera dovranno impegnarsi molto di più per riuscire a risollevarsi dalle critiche ricevute. Sembra tra l'altro che Fedez sia molto convinto sulla loro prossima uscita, come sottolineato in uno dei Daily di questa settimana. L'unica possibilità per la band rimane affidarsi alle conoscenze musicali che hanno maturato prima di questa loro esperienza televisiva, forse le uniche in grado di portarli verso una lenta salita.

