Rita Bellanza/ Under Donne, Levante le assegna “La Donna Cannone” di De Gregori (X Factor 2017)

Rita Bellanza, X Factor 2017: la concorrente della squadra Under Donne di Levante, dopo la prova poco convincente ritorna in studio con "La Donna Cannone" di Francesco De Gregori.

Rita Bellanza è in assoluto il diamante grezzo dell'undicesima edizione di X Factor 2017. La giovane è la concorrente di punta della new entry Levante e dopo una performance sottotono la scorsa settimana, ha bisogno di recuperare terreno. Ecco che stasera, la ragazza si cimenterà sulle note de “La donna cannone”, di Francesco De Gregori. La canzone è tra le più emozionanti della musica italiana e quindi la cantante, ha un peso decisamente interessante e ingombrante da portare avanti. “Avevo bisogno di provare anche l’inglese” ha affermato Rita nel corso del Daily, “ma voglio cantare in italiano”, ha continuato. Ed infatti, "Lost On You" di LP non ha convinto Levante (che però ha giustificato la ragazza) e nemmeno Fedez, che per lei ha avuto parole molto dure e non ci è andato certamente giù leggero. Nonostante questo, la sua vocal coach ha comunque ammorbidito la situazione affermato: "Sfatiamo il mito di Rita triste, non può cantare sempre brani emozionali, voleva esibirsi in inglese ed è andata molto bene". Mara Maionchi, ha espresso il suo punto di vista, diametralmente opposto da Levante, così come il rapper milanese e Manuel Agnelli.

Rita Bellanza, la punta di diamante delle Under Donne

"La preferisco in canzoni più di sentimento, non ho sentito la differenza tra l’inciso e il ritornello", ha commentato Mara Maionchi dopo la scorsa esibizione di Rita Bellanza sul palcoscenico di X Factor. Anche per Manuel Agnelli non è stata particolarmente entusiasmante: "Hai una voce incredibile, rendi di più in pezzi in italiano e in cui l’emozionalità ha un ruolo particolare, sul ritornello non eri convincente". Il più duro di tutti è stato indiscutibilmente Fedez: "Eri in totale difficoltà su questo brano, non capisco se è un’opera di sabotaggio, hanno reso innocua una delle favorite, è stata la peggiore esibizione a X Factor". Per Rita, sono arrivate pesanti critiche anche attraverso i social network: "Non ha voce. Ma per niente. Sembra abbia qualcosa bloccato in gola", "È stonata", "Che fischio nell'esibizione". In molti su internet, sono convinti che la talentuosa cantante sia sopravvalutata: "È quella che faceva bene la prima interrogazione dell’anno e poi campava di gloria riflessa per un anno", "Ancora dentro? Non meritava di passare", "Il più grande bluff". E ancora: "Non viene eliminata per il ricordo di quando ha cantato Sally di Vasco". Vedremo se stasera saprà riscattarsi.

