SAMUEL STORM/ Under Uomini, Fedez lo mette alla prova con A song for you, deve risollevarsi (X factor 2017)

Samuel Storm, concorrente degli Under Uomini a X factor 2017, è in difficoltà dopo i successi iniziali, Fedez, il suo giudice lo sta mettendo alla prova

DOPO LE ULTIME DELUSIONI, DEVE RISCATTARSI

Samuel Storm ha molto da recuperare in questo quarto Live Show di X Factor 2017. Il concorrente degli Under Uomini non è riuscito infatti a risollevarsi dalla discesa precedente, crollando verso un nuovo baratro durante la sua ultima esibizione. La decisione di Fedez di affidargli Super Rich Kids di Frank Ocean non ha permesso al cantante di dimostrare le proprie qualità musicali, date le forte critiche registrate dagli altri giudici. Samuel continua ad essere la scommessa di Fedez, che sembra essere fin troppo sicuro delle sue capacità. E questo nonostante agli occhi dei colleghi stia cercando di snaturarlo e di non coltivare le sue capacità. Secondo Manuel Agnelli, il cantante è infatti una delle voci più in vista di quest'edizione, ma la performance dell'ultima puntata non è riuscita a vederlo vincente a causa del timbro troppo alto per le sue corde. Il coach dei Gruppi ha inoltre sottolineato come Samuel non debba accontentarsi delle capacità già maturate, che rischiano di non permettergli di evolvere e migliorare. Anche Levante e Mara Maionchi hanno sottolineato di non aver riconosciuto il cantante, soprattutto a fronte di due Live significativi in cui è riuscito ad arrivare dritto al cuore del pubblico.

SAMUEL STORM È IN DIFFICOLTÀ E SEMBRA IRRICONOSCIBILE

L'umore di Samuel Storm è stato al centro delle critiche dei giudici di X Factor 2017. La volontà di Fedez di lavorare su una presunta arroganza del concorrente potrebbe averlo spinto al di fuori dei riflettori del pubblico. Nelle prime fasi, Samuel ha infatti dimostrato di aver conquistato appieno i fan e di essersi guadagnato quasi un posto sicuro verso la finale. Un'ipotesi fatta dallo stesso Fedez, che continua di certo a credere nel concorrente, ma che forse ha perso di vista l'obbiettivo finale. Durante l'ultimo Live, il giudice rapper ha sottolineato che le difficoltà di Samuel erano dovute al problema di salute che lo aveva colpito in precedenza e da cui non era completamente guarito. Per questo è convinto che possa rimettersi in gioco questa sera con maggior successo. Per il Live di questa sera, Fedez ha infatti deciso di affidargli un brano di Donny Hathaway. A song for you è la nuova scommessa di Fedez per rialzare l'asticella, come ha affermato durante il Daily. Su richiesta di Samuel, la performance non dovrebbe riguardare anche il ballo, data la sua contestazione sull'esibizione precedente. Per il concorrente, la scenografia precedente lo ha messo infatti in difficoltà per i troppi movimenti da fare sul palco.

I DISACCORDI DI SAMUEL STORM E FEDEZ POTREBBERO COSTARGLI CARO

Fedez potrebbe compromettere il futuro di Samuel Storm? I fan di X Factor 2017 hanno dibattuto a lungo sui social su questo punto, per via della decisione del giudice di non fare leva sulle abilità ben note del concorrente. Una perplessità che tra l'altro è stata manifestata dagli stessi giudici durante l'ultimo Live Show, in cui hanno notato anche sul volto del cantante una profonda tristezza. Levante è convinta che questo stato d'animo fosse dovuto proprio all'assegnazione di Fedez e la sua preoccupazione potrebbe in realtà aver messo in luce un particolare importante del percorso di Samuel. Quest'ultimo infatti sembra avere delle idee molto precise per il percorso musicale che vuole intraprendere grazie al programma di Sky Uno ed è evidente che la direzione voluta da Fedez sia in realtà molto diversa.

