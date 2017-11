SIRENE/ Anticipazioni del 16 novembre 2017: Yara deciderà di conquistare Salvatore?

Sirene, anticipazioni del 16 novembre 2017, in prima Tv su Rai 1. Ares è disposto a ritornare insieme a Yara, che vive invece un incubo quando scopre le intenzioni di Salvatore.

Sirene, in prima Tv assoluta su Rai 1

SIRENE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Rai 1 di oggi, giovedì 16 novembre 2017, andrà in onda un nuovo appuntamento di Sirene, la fiction con Luca Argentero. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Salvatore è ormai convinto di avere in pugno Francesca e che abbia dimenticato Ares, ma Yara è sicura del contrario. Stefania invece continua a ricordare il salvataggio avvenuto anni prima e decide di organizzare un incontro con la stampa per rivelare tutto sull'esistenza delle Sirene. In seguito, Yara confida alla madre i propri dubbi ed accetta di mettere in atto il suo piano: la donna vuole infatti trarre spunto da ciò che è accaduto in Colpi di cuore per riportare il tritone al loro mondo. Marica e Yara fanno quindi visita all'acquario, dove scoprono il piano di Stefania. Chiamano così Irene, che in quel momento si trova in compagnia di Michele, per distruggere le foto che ritraggono Daria in versione marina. Cancellate le foto appena in tempo, le quattro protagoniste credono di aver impedito a Stefania di mettere in atto il suo piano, ma la donna racconta tutto al direttore dell'acquario, che decide di aiutarla. L'uomo ha infatti assistito alla trasformazione di Ares ed è convinto che dica la verità. Quella sera, Salvatore organizza un inganno per convincere il tritone a lasciare Francesca, facendosi vedere in compagnia della donna ed infine baciandola. I due fidanzati finiscono infatti per litigare, mentre Stefania scopre che le foto sono scomparse a causa delle Sirene. Il giorno dopo, il piano di Salvatore si rivela un fallimento: Francesca ha deciso di lasciarlo per stare con Ares, che ha digerito il tradimento. Nel frattempo, Silvia attraversa dei problemi economici e decide di tradire Marica rivelando a Stefania dove trovare la Sirena in cambio di soldi. Marica invece scopre dalla zia Ingrid che è riuscita a diventare famosa in Florida e senza nascondere la sua vera natura, che agli occhi di tutti è apparsa come una trovata pubblicitaria brillante. Ares intanto chiede aiuto al suo manager per passare allo step successivo con Francesca, scoprendo però che le Sirene lo hanno ipnotizzato per impedirglielo. Nel momento stesso in cui il tritone è pronto a diventare un essere umano, Yara viene colpita da un malore, mentre Marica viene avvisata del piano di Stefania, ma deve affrontare Elvira, che la sorprende in compagnia del marito. Dopo una notte trascorsa a tranquillizzare Yara, Salvatore scopre che Francesca ha deciso di non avere rapporti con Ares, mentre Stefania trova nel marito di Silvia un valido aiuto. L'uomo accetta infatti di rivelarle dove trovare Marica in cambio di un compenso. Intanto, Yara è convinta di poter riavere al suo fianco Ares grazie alla fuoriuscita di scena di Francesca e non ammette a se stessa di essere rimasta colpita dalle ultime azioni di Salvatore.

ANTICIPAZIONI DEL 16 NOVEMBRE 2017, EPISODIO 4

Dopo gli ultimi eventi, Ares ha deciso di fare marcia indietro sulle proprie convinzioni e di ritornare da Yara. Quest'ultima tuttavia è sempre più affascinata dal mondo degli esseri umani e soprattutto da Salvatore, che non riesce a togliersi dalla testa. Il problema è che non ha fatto i conti con la volontà dell'innamorato, che di contro cerca di mettere in piedi una relazione con Francesca. Si trova infatti ad un passo da chiedere la sua mano, deciso a mettere su famiglia con lei. Nel frattempo, Michele ha un nuovo malore e Irene riesce a salvarlo, ma deve accettare che abbia bisogno di un trapianto di cuore per continuare a vivere. Salvatore chiede tra l'altro a a Yara che rimanga in città fino a che non si sposerà con Francesca. Stefania invece continua a collaborare con il marito di Silvia, che è pronto a realizzare una parte importante del suo piano per smascherare le Sirene.

