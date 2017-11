SMETTO QUANDO VOGLIO/ Su Rai 3 il film con Edoardo Leo (oggi, 16 novembre 2017)

Smetto quando voglio, il film in onda su Rai 3 oggi, giovedì 16 novembre 2017. Nel cast: Edoardo Leo e Valeria Solarino, alla regia Sydney Sibilia. La trama del film nel dettaglio.

16 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Rai 3

NEL CAST EDOARDO LEO E VALERIA SOLARINO

Il film Smetto quando voglio va in onda su Rai 3 oggi, giovedì 16 novembre 2017, alle 21.15. Una commedia che è stata diretta dal regista Sydney Sibilia ed è stata realizzata in Italia nel 2014 con il soggetto e la sceneggiatura che hanno visto la collaborazione di Valerio Attanasio, Andrea Garello e lo stesso regista per una produzione firmata dalla case cinematografiche Fandango, Ascent Film e Rai Cinema. Le musiche sono state composte da Andrea Farri con la scenografia di Alessandro Vannucci, i costumi di scena sono stati disegnati da Francesca Vecchi e Roberta Vecchi mentre il montaggio è stato eseguito da Gianni Vezzosi. Nel cast tanti volti noti del cinema italiano come Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia e Pietro Sermonti. Ma vediamo insieme la trama del film nel dettaglio.

SMETTO QUANDO VOGLIO, LA TRAMA DEL FILM

Pietro Zinni (Edoardo Leo) è un uomo di trentasette anni che lavora come ricercatore. Da sempre ha un talento ed un genio che lo rendono uno dei più preparati ricercatori di questo tempo. Tuttavia, queste enormi e grandi peculiarità non sono sufficienti affinché la sua carriera possa procedere a gonfie vele, infatti, il giorno che arrivano i tanto temuti tagli delle università, proprio Pietro si vede costretto a lasciare il suo lavoro. In breve tempo viene quindi licenziato. A questo punto non trova però la forza di raccontare alla sua compagna di essere disoccupato e quindi inizia a meditare di dover trovare una soluzione per sopravvivere. Ingegnandosi un pò, decide di sfruttare le sue enormi qualità e conoscenze scientifiche per realizzare qualcosa di non proprio lecito. Si tratta di una nuova droga sfruttando però in qualche modo una molecola che il Ministero della Salute non ha ancora catalogato tra quelle stupefacenti. Per fare ciò però deve chiedere aiutato ad altri esperti. Decide allora di coinvolgere tutti i suoi ex collegi ricercatori che come lui, a causa dei tagli alle università, sono stati licenziati ed ora sono costretti per sopravvivere a svolgere lavoretti e mansioni che sono profondamente inadeguati rispetto ai loro titoli e alle loro conoscenze. Così dopo aver contattato Alberto (Stefano Fresi), Mattia (Valerio Asprea), Giorgio (Lorenzo Lavia), Arturo (Paolo Calabresi), Bartolomeo (Libero De Rienzo) e Andrea (Pietro Sermonti) mette su una vera e propria banda criminale che riesce a creare una droga molto potente riuscendo anche a piazzarla nelle discoteche. Da qui in poi iniziano i primi e sempre più importanti guadagni che però fanno cambiare un po’ il modo di vivere e di comportarsi dei vari componenti della banda. Iniziano anche seri problemi con alcuni esponenti malavitosi della zona.

