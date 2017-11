SOLEIL SORGÈ E MARCO CARTASEGNA / La coppia non si nasconde più ed è pronta per le presentazioni ufficiali

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna sono una coppia a tutti gli effetti e sono pronti per le presentazioni ufficiali alle rispettive famiglie. Per loro è arrivato il momento della convivenza?

16 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Soleil Sorgè

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna sono ormai una coppia a tutti gli effetti, al punto che per loro è arrivato il momento delle presentazioni ufficiali. Ignari delle opinioni dei propri fan, e soprattutto di chi continua ancora a sostenere Luca Onestini, i due ex volti di Uomini e donne hanno deciso di fare a modo loro, non preoccupandosi delle polemiche, né tanto meno nascondendo il loro amore. Dopo i primi scatti pubblicati dal settimanale Chi, nei quali si vedeva la coppia recarsi a casa dell'ex tronista per conoscere la famiglia di lui, è arrivato anche il momento dello scambio di cortesie. Anche per Marco Cartasegna è giunto il momento di recarsi a cena dalla sua attuale fidanzata, come riportato dal video da lei pubblicato nelle sue Instagram Stories. In esso si vede il padre di Soleil e lo stesso Marco che non riesce a nascondere le proprie paure, affermando: "Guarda amore, ti giuro mi sento in imbarazzo…." È questa solo l'ultima conferma di questo amore che, nato in circostante abbastanza sorprendenti, sembra continuare nella strada giusta, al punto da essere già avviato verso la convivenza.

Soleil Sorgè e Marco Cartasegna: dalle presentazioni ufficiali alla convivenza

Tra Soleil Sorgè e Marco Cartasegna tutto sembra andare per il meglio: la coppia, dopo che la loro relazione è balzata alle cronache, non si nasconde più e non rinuncia a pubblicare sulle rispettive Instagram Stories delle foto in cui evidenzia la propria felicità. Da esse risulta evidente come la convivenza sia a tutti gli effetti già iniziata, seppur ancora non sia stata ufficializzata di propri fan. C'è infatti ancora molto da chiarire sulla fine della relazione tra la Sorgè e Luca Onestini, ancora 'rinchiuso' nella casa del Grande Fratello Vip 2. Sulla questione negli ultimi giorni è tornata anche Cecilia Rodriguez che, proprio come acccaduto diverse settimane fa, ha chiesto dei chiarimenti al suo collega. A lei, infatti, erano giunte già prima dell'inizio del reality show delle notizie riguardanti la decisione di rompere con Soleil durante il programma. In questo modo Luca avrebbe ottenuto il giusto clamore mediatico, anche se la sua ex fidanzata è riuscita sorprendemente a precederlo.

