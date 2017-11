STEFANO DE MARTINO / Tra il flirt con Giorgia Gabriele e l’Isola dei Famosi (Maurizio Costanzo show)

Stefano De Martino sarà ospite al Maurizo Costanzo Show, tra Amici e la possibile partecipazione all'isola dei famosi il ballerino è sempre più impegnato

Stefano De Martino al Maurizio Costanzo show stasera

LA NUOVA FIAMMA SVELATA DA CHI

Gli amori di Stefano De Martino continuano ad essere uno degli argomenti più quotati sui social. L'ex ballerino di Amici sembra inoltre aver trovato una nuova compagna in Giorgia Gabriele, l'ex fidanzata di Gianluca Vacchi. L'indiscrezione proviene dal settimanale Chi, che ha immortalato la presunta neo coppietta intenta a scambiarsi tenerezze e sguardi languidi. Questa sera, giovedì 16 novembre 2017, Stefano De Martino sarà invece fra gli ospiti del Maurizio Costanzo Show, dove è possibile che parlerà dei nuovi rumors sentimentali che lo riguardano. In realtà non è la prima volta che emergono presunti flirt in corso per l'artista, che secondo il gossip si dividerebbe a questo punto fra ritorni di fiamma con Belen Rodriguez e nuovi amori sbocciati nei posti più disparati. L'unica voce di corridoio invece che De Martino non ha smentito finora è la relazione con la stilista Gilda Ambrosio, con cui ha cavalcato le onde di Ibiza quest'estate.

NEL FUTURO DI STEFANO DE MARTINO UN NUOVO PROGRAMMA?

Stefano De Martino sta affrontando una rapida ascesa sul piccolo schermo, che ora lo porterà lontano da Amici di Maria De Filippi. Alcuni mesi fa si parlava infatti della possibilità che l'ex ballerino della Scuola prendesse il volo come conduttore in Ultima Fermata, un progetto che la stessa Queen Mary aveva bloccato prima del debutto nel febbraio scorso e che è stato riabilitato durante la presentazione dei palinsesti autunnali della Mediaset. La volontà quindi di rimettere in ballo il programma è ancora valida ed anche se i casting non sono ancora stati aperti, si mormora già che un ruolo d'onore verrà affidato proprio a De Martino. Quest'ultimo del resto è ancora 'orfano' di Selfie - Le Cose Cambiano, stoppato dalla rete alla sua seconda edizione. Anche per questo si renderebbe necessario per la De Filippi trovare un altro gioiello da far lustrare al proprio pupillo. In attesa, lo vediamo ogni giorno con il Casting di Amici in onda su Real Time.

LASCERÀ L’AMATO SANTIAGO PER FARE L’INVIATO ALL’ISOLA DEI FAMOSI?

Al centro della vita di Stefano De Martino non c'è solo il lavoro, che continua ad impegnarlo sul piccolo schermo in seguito al successo registrato ad Amici di Maria De Filippi. Il figlio Santiago occupa, infatti, una fetta importante della vita del ballerino, diviso fra gossip sentimentali e la sua veste di papà. Nel futuro tuttavia potrebbe dover lasciare il bambino alle cure di mamma Belen Rodriguez, visto che voci di corridoio sempre più insistenti lo vedono in veste di inviato a L'Isola dei Famosi 2018. Secondo alcune testate sarebbe infatti la prima scelta per raccogliere il testimone vincente lasciato da Alvin e che potrebbe portarlo a sbarcare al più presto alle Honduras. Il ballerino sarà davvero disposto a lasciare Santiago per così tanto tempo? In virtù di questo è davvero difficile dire se sceglierà davvero di prendere in carico un progetto così importante, anche se di sicuro avrebbe tutte le qualità per sostituire al meglio il suo predecessore.

