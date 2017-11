STRISCIA LA NOTIZIA/ Boom di ascolti: 6 milioni e mezzo di telespettatori

Striscia la notizia torna su Canale 5 questa sera, giovedì 16 novembre 2017, alle 20.40 Al timone del tg satirico Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

16 novembre 2017 Elisa Porcelluzzi

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti (Twitter)

Grande successo per Striscia la notizia. Ieri, mercoledì 15 novembre, il tg satirico di Antonio Ricci è è stato il programma più visto dell’access prime time con 5.545.000 telespettatori e il 20.61% di share. Sul pubblico attivo il programma condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ha ottenuto il 22.77% di share. Alle 21.27 Striscia ha raggiunto picchi di oltre 6 milioni e mezzo di telespettatori (6.694.185 telespettatori), pari al 24.99% di share. Responsabile di tale boom di ascolti anche il servizio sull’aggressione all’inviato Vittorio Brumotti e alla sua troupe avvenuta nel parco della Montagnola di Bologna. La troupe, impegnata in un’inchiesta sullo spaccio di sostanze stupefacenti, è stata derubata anche di due videocamere. Questa sera, giovedì 16 novembre, alle 20.40 su Canale 5 si conferma l’appuntamento co Striscia la notizia e i due storici conduttori. In studio anche le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, affiancate dal Gabbibo sulle note della sigla finale.

GIORNALISTI AGGREDITI

Non è la prima volta che un inviato viene aggredito mentre sta realizzando un servizio. Lo stesso Brumotti qualche anno fa è stato aggredito durante un'escursione in bici insieme al padre. Settimana scorsa la troupe della trasmissione Nemo è stata aggredita da un membro della famiglia Spada ad Ostia. Come non ricordare l’episodio del 2003 della “microfonata” dell'ex direttore di Rai 1 Fabrizio Del Noce a Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, che voleva consegnargli il tapiro d’oro. Anche Le Iene sono state più volte frenate in malo modo, ricordiamo che nel 2012 una troupe denunciò l'aggressione da parte di Luca Barbareschi sul set. Infine nche la troupe Rai di Agorà subì minacce mentre era impegnata in un servizio sui Casamonica nel quartiere Quadraro di Roma.

