Serena Bruni/ “Il produttore esecutivo di Notte Prima degli Esami mi ha molestata”: choc da Barbara d’Urso

Serena Bruni, le rivelazioni choc dell'ex attrice a Pomeriggio 5: "molestata dal produttore esecutivo di Notte prima degli esami", il film diretto da Fausto Brizzi.

16 novembre 2017 Emanuela Longo

Serena Bruni è solo una delle tante vittime il cui nome è emerso nel corso dell'inchiesta sullo scandalo molestie sessuali nel mondo del cinema, portata avanti dalla trasmissione Le Iene. Lei è un'ex attrice la quale, dopo le molestie subite, ha deciso di rinunciare al sogno di una carriera nel patinato mondo del cinema, oggi purtroppo oscurato proprio dalle sempre maggiori denunce che giungono anche a distanza di numerosi anni. La Bruni, dopo aver già raccontato la sua esperienza nel corso della trasmissione di Massimo Giletti su La7, è stata ospite anche di Barbara d'Urso a Pomeriggio 5, dove ha rilasciato alcune rivelazioni choc. L'argomento centrale sono state le accuse mosse al regista Fausto Brizzi, negli ultimi giorni letteralmente travolto dallo scandalo sulle presunte molestie. L'esperienza raccontata da Serena Bruni, pur non avendo a che fare direttamente con Brizzi, in parte è collegata al regista romano, poiché ha a che fare invece con uno dei popolari film da lui diretti, ovvero Notte prima degli esami.

GELO IN STUDIO DOPO LE DICHIARAZIONI DELL'EX ATTRICE

Nell'intervista a Le Iene l'ex attrice Serena Bruni aveva dichiarato di aver subito molestie circa una decina di volte. Tra questa ce ne sarebbe una davvero eclatante soprattutto per i nomi che sarebbero potuti venire fuori. "Uscita dall'accademia fui chiamata da un'importante casa di produzione, sono stata contentissima. Mi sono trovata un produttore esecutivo. Avevo 23 anni e lui mi disse 'mi stuzzichi sessualmente'. Mi prese la mano di forza per abbracciarmi e mettermi la mano nei pantaloni. Mi sono sentita piccola, stupida e troppo ingenua e ho capito che non ero fatta per queste cose", raccontava alla trasmissione di Italia 1. In studio dalla d'Urso ha ribadito il suo racconto tornando soprattutto su quella prima bruttissima esperienza, avvenuta quando lei era appena uscita dall'Accademia. La casa produttrice molto importante alla quale si riferiva la Bruni, "in quel momento stava producendo, stava girando il film Notte prima degli esami". Gelo per la conduttrice che non si attendeva certo una rivelazione simile in diretta tv. "Non c'entra questa casa, c'entra il produttore esecutivo che mi accolse", ha aggiunto l'ex attrice, smentendo anche che si trattasse di Fausto Brizzi. La conduttrice, a quel punto, ha invitato Serena ad assumersi le responsabilità delle sue dichiarazioni certamente gravissime, ma la stessa ha ribadito di essere certa di volerci mettere la faccia e di averne già parlato anche con l'avvocato Giulia Bongiorno.

Non sappiamo se queste ulteriori fatte dall'attrice a Pomeriggio 5 siano vere oppure frutto di ricostruzioni fantasiose. Come abbiamo sempre sostenuto certe attacchi personali, infamanti, dovrebbero avvenire nelle aule di Tribunale e non nei tribunali mediatici. Anche noi prendiamo le distanze da serena Bruni e ci auguriamo che gli organi competenti facciano immediatamente chiarezza per salvaguardare l'onorabilità dei diretti interessati.

