Sossio Aruta/ Uomini e donne, sotto accusa dopo l'uscita con Grazia

16 novembre 2017 Hedda Hopper

Sossio Aruta, Trono over

Non c'è niente da fare, Sossio Aruta riesce a finire sempre sotto i riflettori e nel bel mezzo di una polemica e forse questo gli piace un po', ancora di più della ricerca dell'amore e di una donna per la vita. Anche la nuova puntata di Uomini e donne mette con le spalle al muro il cavaliere e tutto per via della sua nuova conoscenza con Grazia. La dama ha deciso di uscire con il calciatore a suo rischio e pericolo mentre tutti hanno ancora negli occhi quello che è successo con Manila Boff, come saranno andate le cose? Nella puntata di oggi del trono over i due si siederanno al centro dello studio per raccontare la loro uscita e quello che è venuto fuori ha creato un vero e proprio caos in studio soprattutto per la reazione di Manila Boff. La dama non ha apprezzato il fatto che Sossio sia uscito con un'altra e che i due abbiano avuto già un approccio abbastanza approfondito.

MANILA BOFF IN CRISI PER SOSSIO?

Le polemiche non mancano e non solo Tina Cipollari e Gianni Sperti avranno modo di intervenire ma Manila finirà per lasciare lo studio proprio per non ascoltare i loro racconti e le loro confidenze. A quanto pare Sossio non riesce davvero a far cambiare idea alle dame su di lui e ogni volta che esce con una donna finisce sempre per avere un approccio fisico, lui è solo una vittima o è davvero solo questo quello che cerca in questo programma? Tina Cipollari non ha dubbi mentre Nicola inerviene un po' interdetto e dubbioso. Il cavaliere non è tanto infastidito da Sossio quanto dal comportamento delle donne che sanno come va a finire ma che si mettono in fila per uscire con lui. Come andrà a finire l'ennesima lite?

