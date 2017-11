TOM & VIV - NEL BENE, NEL MALE, PER SEMPRE/ Su Rai Movie il film con William Dafoe (oggi, 16 novembre 2017)

Tom & Viv - Nel bene, nel male, per sempre, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 16 novembre 2017.

Il film Tom & Viv - Nel bene, nel male, per sempre va in onda su Rai Movie oggi, giovedì 16 novembre 2017, alle ore 22.40. Una pellicola drammatica del 1994 che è stata realizzata in Gran Bretagna per la regia di Brian Gilber con il soggetto che è stato scritto da Michael Hastings il quale ha collaborato anche per la stesura della sceneggiatura assieme a Adrian Hodges. Le musiche della colonna sonora portano la firma di Debbie Wiseman, il montaggio è stato realizzato da Tony Lawson e il ruolo di direttore della fotografia è stato assolto da Martin Fuhrer. Nel cast del film sono presenti William Dafoe, Miranda Richardson, Rosemary Harris, Tim Dutton, Nicholas Grace e Philip Locke. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TOM & VIV - NEL BENE, NEL MALE, PER SEMPRE, LA TRAMA DEL FILM

Vivienne Haigh-Wood (Miranda Richardson) è una giovane donna aristocratica, molto affascinante quanto ribelle e vivace. Solita ai colpi di testa, un giorno approfittando del fatto che i suoi genitori molto severi e rigidi sono assenti e grazie alla complicità di suo fratello più piccolo Maurice (Tim Dutton) decide di sposarsi con uno studente americano che frequenta il college di Oxford. Si tratta di Thomas Stearns Eliot il quale però subito dopo il matrimonio si accorge che sua moglie ha dei seri disturbi psichici probabilmente dovuti ad un mix di farmaci che è costretta ad assumere periodicamente a causa di alcune disfunzione delle ghiandole. Tornata a casa i suoi genitori, Vivienne si trova costretta a presentare il suo neo sposo ai genitori increduli. Tuttavia mentre il padre non prende bene la notizia, sua madre subito viene ammaliata dalla simpatia di Tom. A causa del fatto che i due non possono permettersi una casa tutta loro, si trovano costretti a dover vivere insieme ad un ex insegnante di Tom, il filosofo Russell (Nickolas Grace). Vista però la convivenza forzata, dopo un po’ di tempo a causa dei persistenti problemi di salute di Vivienne decidono di tornare in famiglia. Poco dopo Maurice viene chiamato per partire per il fronte mentre Tom e Vivienne si dedicano alla scrittura e alla pubblicazione di alcune poesie. Questi guadagni non sono sufficienti a Tom di badare alla sua famiglia, così decide di lavorare in banca, ma questa scelta non viene approvata da Vivienne le cui condizioni psichiatriche si fanno sempre più preoccupanti tant’è che inizia a minacciare tutte le nuove frequentazioni del marito che nel frattempo si è anche avviato ad una carriera letteraria. Le condizioni sempre peggiori della moglie inducono Tom a rinchiudere sua moglie in un istituto psichiatrico dove morirà dopo undici anni senza che il marito vada più a trovarla nonostante lei continui ad affermare di amarlo ancora.

