UN POSTO AL SOLE / Elena ha commesso un grave errore: quali saranno le conseguenze? (Anticipazioni)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 16 novembre: Elena ha commesso un grave errore andando a letto con Roberto e ora è costretta a pagarne le conseguenze.

16 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Una nuova avvincente puntata di Un posto al sole andrà in onda questa sera su Rai 3, a partire dalle ore 20:40 circa. Si ripartirà dalla notte di passione trascorsa insieme da Elena e Roberto con quest'ultimo che sarà molto soddisfatto di avere raggiunto l'obiettivo che si era prefissato. La sua vita privata e professionale sembrerà sorridergli, come non accadeva da tempo, ma ben diverso sarà il caso della figlia di Marina: rimasta ancora una volta senza un lavoro, la madre di Alice dovrà fare i conti con i problemi economici oltre che con le conseguenze delle sue stesse azioni. Roberto approfitterà di quanto accaduto? Terrà in pugno l'amante per raggiungere i suoi sporchi obiettivi? Sarà ormai evidente che il personaggio più dark della soap partenopea non è mai cambiati e che tutte le sue recenti azioni, che per certi aspetti sembravano essere positive, avevano un chiaro secondo fine: la vendetta a questo punto potrà dirsi conclusa o i problemi saranno soltanto all'inizio?

Un posto al sole: Rossella riuscirà a dimenticare?

Nella puntata di Un posto al sole di questa sera si tornerà a parlare della rottura avvenuta tra Rossella e Patrizio: i tentativi di ricostruire il loro rapporto non andranno a buon fine e la figlia di Silvia sarà più che mai decisa ad andare avanti con la sua vita, dimenticando il ragazzo di cui si era innamorata. Ma non sarà facile raggiungere tale obiettivo, considerando che continuerà a vedere Patrizio molto spesso tra i corridoi di Palazzo Palladini e non solo. Arianna e Andrea, dovendo coprire un'urgenza al ristorante del Vulcano, si troveranno infatti a chiedere il disperato aiuto dell'aspirante chef, che diventerà per un giorno il cuoco del ristorante. I recenti problemi tra Mariella e Guido sembravano essere superati, almeno fino a quando Cinzia ha bussato alla porta della loro casa. Quali saranno le vere intenzioni della donna? Dietro delle richieste amichevoli, potrebbe infatti nascondersi ben altro.

