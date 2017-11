UNA VITA / Cayetana non crede alle menzogne di Ursula su Teresa (Anticipazioni 16 novembre)

Anticipazioni Una Vita, puntata 16 novembre: Cayetana non crede alle bugie di Ursula e continua ad avere fiducia in Teresa. Leonor non fa entrare in casa Liberto.

16 novembre 2017 Annalisa Dorigo

Una Vita tornerà su Canale 5 a partire dalle ore 14:10 per un nuovo entusiasmante episodio caratterizzato dai vari problemi degli abitanti di Acacias 38. Protagonista indiscussa sarà ancora una volta Cayetana che non darà ascolto al tentativo di Ursula di mettere in cattiva luce Teresa. La dark lady continuerà ad avere piena fiducia nella sua migliore amica e a credere che non le abbia mai mentito a differenza di quanto accaduto con la governante. Il rapporto tra le due amiche d'infanzia continuerà ad essere forte come non mai, nonostante i grandi segreti che caratterizzeranno entrambe. Cayetana sarà certa della buona fede della maestra e ad indagare su quanto realmente accaduto con Humilidad: la moglie di Mauro potrebbe avere mentito fin dall'inizio sulle sue condizioni di salute, motivo per cui dovrà essere tenuta sotto controllo in attesa di prove su questa tesi. Ben diversa sarà l'opinione di Mauro che, dal carcere, continuerà a proclamarsi certo della buona fede della moglie.

Una Vita: Leonor continua a rifiutare Leandro

Insieme alle vicende di Cayetana e Teresa, nella puntata di Una Vita di oggi continueranno a tenere banco i problemi di Rosina, divenuta lo zimbello del palazzo. La festa a sorpresa si è trasformata in un vero scandalo eppure Liberto non avrà nessuna intenzione di porre fine alla frequentazione con la donna di cui si è innamorato. Per questo si presenterà nell'appartamento degli Hidalgo per parlare con Rosina e chiarire i programmi per il futuro, ma Leonor non gli permetterà di entrare: sarà, infatti, certa delle sue cattive intenzioni e tenterà di proteggere la madre di colui che riterrà un 'approfittatore'. Tra Felipe e Huertas avrà luogo un nuovo confronto: l'argomento sarà sempre la querela della domestica contro la ditta di tabacco difesa dall'avvocato Alvarez Hermoso. Dopo avere appreso i problemi economici della cameriera dei Palacios, Felipe le chiederà di ritirare la denuncia anche se si troverà davanti ad un nuovo muro...

