UOMINI E DONNE/ Anticipazioni, Matteo Mazzoleni: "Con Alex non c'era trasporto" (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni trono classico: Matteo Mazzoleni ha commentato il suo percorso nel datign show di Maria De Filippi ammettendo di aver fatto il possibile per...

16 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Alex Migliorini (Instagram)

Matteo Mazzoleni ha di recente lasciato il salotto del trono classico e la possibilità di corteggiare Alex Migliorini, il tronista che, così come rivelano le ultime anticipazioni di Uomini e Donne, ha successivamente orientato la sua scelta verso Alessandro D’Amico. L’ex corteggiatore, però, è stato recentemente raggiunto da Isaechia.it, dove è stato il protagonista di una lunga intervista nella quale ha spiegato le sue prime sensazioni a contatto con il tronista: “All’inizio ci scontravamo, io con il mio essere troppo loquace e logorroico, lui con il suo essere un po’ timido e introverso”, ha rivelato Matteo Mazzoleni, che pur trovando giusta la decisione del tronista, non ha potuto fare a meno di riservargli qualche critica: “sono d’accordo sul fatto che mi abbia voluto eliminare, perché eravamo molto amici e non c’era trasporto sentimentale come con gli altri, ma ha sbagliato la modalità”. Rivedremo Matteo Mazzoleni sul piccolo schermo?

SABRINA GHIO, UN TRONO DA DIMENTICARE?

La settimana di Uomini e Donne si è aperta con la programmazione dedicata al trono classico, una sere di puntate ricche di colpi di scena che hanno segnato in maniera indelebile il destino dei tre protagonisti ancora sul trono. Al centro di tutte le trame, ancora una volta, Sabrina Ghio, che come rivelano le anticipazioni, negli ultimi giorni ha orientato la sua scelta verso Nicolò Raniolo ricevendo, da lui, un sonoro sue di picche. Nelle prossime puntate che andranno in onda su Canale 5, sarà possibile assistere alle ultime esterne che la tronista ha girato con il suo corteggiatore, e la reazione di lui di fronte al bacio che lei ha concesso al suo rivale. Nicolò Raniolo, infatti, farà un nuovo passo indietro, l’ennesimo di questa stagione, ammettendo di aver capito di non essere interessato a Sabrina Ghio così come credeva in un primo momento. L’epilogo di questa storia è ormai noto, non resta che attendere nuovi episodi in onda su canale 5 nei prossimi giorni.

© Riproduzione Riservata.