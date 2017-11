UOMINI E DONNE/ Anticipazioni registrazione, Gemma dichiara il suo amore a Giorgio Manetti (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni registrazione trono over: Gemma Galgani ha rivelato a Giorgio Manetti di essere ancora innamorata di lui, ma il gabbiano, per evitare fraintendimenti...

16 novembre 2017 Fabiola Iuliano

Gemma Galgani a Uomini e Donne

Ieri pomeriggio gli studi Elios di Roma hanno ospitato una nuova registrazione del trono over di Uomini e Donne. Protagonista assoluti della scena, ancora una volta, l'amatissima Gemma Galgani, che ha aperto la nuova puntata con un video che renderà note le sue reazioni dopo il bacio ricevuto da Giorgio Manetti. Un breve filmato mostrerà inoltre l’incontro che i due hanno avuto successivamente in un ristorante, quando il celebre "gabbiano" ha atteso l’arrivo della sua dama nello stesso locale dove tanti anni prima si sono incontrati per il primo appuntamento. La dama torinese approfitterà del momento per sfoggiare tutte le sue armi seduttive e per rivelare a Giorgio di provare per lui ancora dei sentimenti molto forti; il cavaliere, però, si mostrerà fermo sulla sua decisione, e cercando di evitare soprattutto eventuali fraintendimenti, farà in modo di tenere Gemma a debita distanza. come reagirà la dama di fronte all'ennesimo due di picche?

GEMMA E GIORGIO, DOPO LA CENA L'ADDIO!

Le prime anticipazioni sulla registrazione di Uomini e Donne avvenuta ieri, rivelano che Gemma Galgasni, protagonista indiscussa di tutte le dinamiche del trono classico, in seguito all’ennesimo due di picche ricevuto da Giorgio Manetti si lascerà prendere dallo sconforto. Delusa e in lacrime, raggiungerà il parterre del trono over, dove ammetterà di aver voluto fare un ultimo tentativo per non lasciare nulla di intentato. Da parte sua, Giorgio ammetterà di aver passato con lei una piacevole serata, ma di non avere alcuna intenzione di cambiare idea su quanto detto. La polemica incalzerà nel parterre, sostenuta, soprattutto, da Tina Cipollari, che se in un primo momento, su richiesta di Maria De Filippi, accetterà di non intervenire, successivamente non potrà non far notare alla Galgani come, con l’ultima esterna, abbia toccato il fondo. Quale sarà la reazione di Gemma di fronte alle nuove accuse mosse dalla sua peggior nemica?

© Riproduzione Riservata.