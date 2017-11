Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: ancora gelosie per Manila e Sossio... (16 novembre 2017)

Uomini e Donne, oggi 16 novembre in onda la seconda parte del trono over. Barbara Cappi presenta il suo libro; ancora gelosie per Manila Boff e Sossio Aruta...

16 novembre 2017 Anna Montesano

Manila Boff e Sossio Aruta

Una puntata ricca di emozioni oggi nello studio di Uomini e Donne. Torna in onda il trono over e, dopo le ultime battute tra Vincenzo e le nuove dame giunte per conoscerlo, torna in studio a sorpresa la scrittrice Barbara Cappi per presentare il suo nuovo libro "Le Lettere di Anna". Brevemente si parla della trama poi la Cappi affida la lettura di un breve brano a Gemma Galgani che, a suo dire, le ricorda un po' la protagonista per il suo attaccamento ai sentimenti e la voglia di proteggerli sempre. Gemma si commuove anche un pò nel leggere e ringrazia l'autrice per i complimenti. Si passa avanti e Annamaria prende il centro dello studio perchè è arrivato un altro cavaliere per conoscerla: si chiama Alfredo è di Roma e ha 72 anni, lei accetta di conoscerlo ma, come notano anche Gianni e Tina, non sembra proprio convinta.

MANILA, SOSSIO, GRAZIA E FABRIZIO: GELOSIE E SCONTRI...

Piccola parentesi dedicata alla diretta Facebook con le nuove proposte e richieste degli ospiti in studio, poi si torna ai protagonisti del trono over con Grazia che, dopo le critiche verso Sossio, svela che la loro conoscenza è stata approndita, parole che scatenano la reazione di Manila che lascia lo studio perchè non vuole ascoltare le loro rivelazioni; dopo poco però rientra e si scatena lo scontro. Intanto però c'è chi come Nicola non capisce come mai le dame prima criticano Sossio poi però ci escono tutte. La tensione si stempera con un ballo, poi al centro dello studio è proprio il momento di Manila che ha approfondito la conoscenza con Fabrizio in modo positivo ma in studio qualcuno sembra essere geloso...

© Riproduzione Riservata.