Vanya Stone/ Chi è la tatuatrice che accusa Fausto Brizzi a Pomeriggio 5: nuove rivelazioni in arrivo?

Vanya Stone, chi è la tatuatrice e aspirante attrice che ha denunciato Fausto Brizzi due anni fa? "Gli ho gridato che era un porco, un pervertito"

16 novembre 2017 Anna Montesano

Vanya Stone

Vanya Stone, tatuatrice e studentessa della scuola di recitazione, due anni fa ha presentato un esposto per molestie contro Fausto Brizzi, il regista che entra sempre più nella bufera. La testimonianza è stata raccontata nel numero di Grazia in edicola questa settimana. Conosciamo meglio Vanya Stone attraverso l'intervista rilasciata dove racconta il bruttissimo episodio: "Sono una tatuatrice e lavoro spesso per il cinema. Mi piace anche recitare e in passato ho fatto un paio di ruoli. Un giorno, su Facebook, Fausto Brizzi mi scrive dicendomi che ho un viso interessante e che gli piacerebbe conoscermi per, forse, usarmi in un film. Mi invita nel suo studio, nel quartiere di San Lorenzo, a Roma. Mi trovo in un loft a due piani, lui mi fa salire al secondo dove ci sono una Jacuzzi, una doccia e un letto. Io sono perplessa ma lui mi spiega che lì, a volte, si ferma a dormire dopo il lavoro. Mi dice che vuole farmi un paio di foto e che mi devo spogliare perché i jeans e la maglietta possono nascondere eventuali difetti.

IL RACCONTO DI VANYA STONE

Il racconto di Vanya si fa sempre più intenso e ricco di particolari: "Resto in mutande e reggiseno e lui comincia a toccarmi e a fare apprezzamenti. Io mi sento a disagio, per cui mi rivesto di corsa. A quel punto mi offre un massaggio io rifiuto e lui mi si siede vicino e riprende a toccarmi. Lì accanto vedo la foto di una donna e gli chiedo se quella sia sua moglie. Lui mi dice che non lo è ancora, che si devono sposare due giorni dopo. E poi, all’improvviso, si spoglia e prende a masturbarsi. All'inizio ero paralizzata poi sono riuscita a sbloccarmi: sono saltata in piedi e gli ho gridato che era un porco, un pervertito". La tatuatrice racconta inoltre che è stata molestata dal regista con parole dure e forti. Brizzi le avrebbe spinta dicendole che la situazione piaceva anche a lui. In seguito Vanya Stone è riuscita a divincolarsi per poi, nei giorni successivi, fare un esposto ai carabinieri.

