X Factor 11/ Come vedere in streaming il quarto live di X Factor 2017

X Factor 11, come vedere in streaming il quarto live di X Factor 2017: Gianni Morandi ospite e giudice speciale, sul palco anche gli Afterhours di Manuel Agnelli.

16 novembre 2017 Stella Dibenedetto

X Factor 2017

L’attesa è finita. Oggi, giovedì 16 novembre, alle 21.10 su Sky Uno, torna l’appuntamento con la grande musica di X Factor 11. La gara è ormai entrata nel vivo e per i concorrenti il tempo dei giochi è finito. In palio, infatti, c’è il futuro nel mondo della musica. Dopo le eliminazioni di Lorenzo Bonamano degli Under Uomini, di Virginia Perbellini delle Under Donne e di Sem e Stenn dei Gruppi, chi sarà il nuovo eliminato di X Factor 11? L’unica squadra ancora al completo è quella degli Over. Mara Maionchi, infatti, può contare ancora sul talento dei suoi tre uomini ovvero Enrico Nigiotti, Lorenzo Licitra e Andrea Radice. Tre voci diverse e potenti che, finora, pur dividendo i giudici, stanno convincendo il pubblico che li hanno premiati nelle precedenti puntate. La squadra degli Over di Mara Maionchi è considerata dai telespettatori del talent show di Sky la più forte in assoluto e c’è chi è pronto a scommettere sulla vittoria di uno tra Lorenzo Licitra e Andrea Radice, considerati in pole, insieme a Rita Bellanza che, tuttavia, sta deludendo nei live, per la vittoria finale. Nel quarto live di X Factor 11, dunque, i nove concorrenti ancora in gara dovranno tirare fuori non solo la voca ma anche la grinta, la determinazione e la voglia di andare avanti in un’avventura meravigliosa ma anche molto difficile. Il quarto live di X Factor 2017 è disponibile anche su Sky Go e Sky On Demand e disponibile anche su Now TV. Per i clienti Sky HD, inoltre, X Factor è in Super HD, per una visione oltre l'alta definizione.

TUTTE LE ANTICIPAZIONI DEL QUARTO LIVE

Il quarto live di X Factor 2017 sarà ricco di sorprese per il pubblico. In giuria, oltre a Manuel Agnelli, Mara Maionchi, Fedez e Levante, ci sarà anche un quinto giudice ovvero Gianni Morandi, per l’occasione ospite ma anche giudice speciale. I concorrenti ancora in gara che si esibiranno sul palco di X Factor accompagnati da meravigliose scenografie e coreografie, avranno la possibilità di ascoltare anche il giudizio di uno degli artisti italiani più amati dal pubblico e dalla critica. Come sempre, tra un’esibizione e l’altra, il pubblico avrà la possibilità anche di gustarsi le esibizioni degli ospiti. Gianni Morandi si esibirà sulle note del suo nuovo singolo “Dobbiamo fare luce”, estratto dal suo 40esimo album di inediti "D'amore d'autore", in uscita il 17 novembre. Sul palco di X Factor 11, poi, arriveranno anche gli Afterhours di Manuel Agnelli per festeggiare i 30 di carriera interpretando il brano “Bianca” e con l'antologia “Foto di pura gioia”, in uscita venerdì 17 novembre. E i cantanti in gara cosa canteranno? Mara Maionchi ha assegnato a Lorenzo Licitra Nothing Else Matters dei Metallica, Make You Feel My Love di Bob Dylan a Lorenzo Licitra mentre Andrea Radice farà un mashup di Love me Again di J. Newman e Get Lucky dei Daf Punk feat. Pharrell, Nile Rogders. I Maneskin, di Manuel Agnelli presentano Temporale di Ghemon, mentre i Ros si esibiscono sulle note di Why’d You Only Call Me When You’re High? degli Arctic Monkeys. Levante, infine, ha scelto per Camille Cabaltera Sorry Not Sorry di Demi Lovato e per Rita Bellanza La Donna Cannone di Francesco De Gregori. Fedez ha scelto A Song For You di Donny Hathaway per Samuel Storm e a Gabriele Esposito ha assegnato Hotel California degli Eagles.

© Riproduzione Riservata.