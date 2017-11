X Factor 2017/ Quarta Live Show: diretta, chi sarà eliminato?Gianni Morandi e Afterhours ospiti (16 novembre)

X Factor 2017, il quarto appuntamento con i Live Show di Sky Uno HD andrà in onda stasera, giovedì 16 novembre; Gianni Morandi e gli Afterhours ospiti di Alessandro Cattelan.

16 novembre 2017 Valentina Gambino

X Factor 2017, Live Show

Stasera si riapriranno gloriosamente i battenti della nuova puntata dedicata ai Live Show dell’11esima edizione di X Factor 2017. Chi verrà eliminato? Siamo al giro di boa della competizione che ancora una volta, andrà in onda su SkyUno HD a partire dalle 21.15 circa. Sul famoso palcoscenico, oltre ai nove concorrenti attualmente in gara, ritroveremo Alessandro Cattelan, perfetto maestro di cerimonie verso la nuova diretta in esclusiva che, come ben sapete, non disporrà della sua replica su TV8 a 24 ore di distanza dall’effettiva messa in onda. Dietro il bancone dei giudici, un quartetto di artisti di tutto rispetto prontissimo a giudicare i talenti e dare forza, grinta ed energia alle proprie squadre. Mara Maionchi, Manuel Agnelli, Levante e Fedez, saranno ancora una volta i protagonisti principali del nuovo appuntamento con uno dei talent show più amati e seguiti della televisione italiana. Eccovi a seguire, tutte le esibizioni, gli ospiti, le anticipazioni e le informazioni social per seguire il programma anche senza disporre di un abbonamento Sky.

X Factor 2017, tutte le esibizioni di stasera

Attualmente in questa fase di X Factor, la situazione in onda appare abbastanza equilibrata e in gioco ci sono ancora due concorrenti per squadra, con un lieve vantaggio per gli Over di Mara, la cui formazione è ancora intatta. La gara musicale è arrivata alla metà del suo percorso che tra circa un mese (il prossimo 14 dicembre) decreterà il suo vincitore assoluto. Stasera, nel prime time di Sky Uno HD, si aprirà una gara che vedrà uno scontro diretto tra i concorrenti alle prese con tre manche diverse. In ciascuna ci sarà l’esibizione di tre concorrenti. Anche questa volta, i giudici hanno avuto libera scelta per quanto riguarda le assegnazioni dei brani, eccoli a seguire. Mara Maionchi ha assegnato a Lorenzo Licitra Nothing Else Matters dei Metallica in una versione rivisitata dai Jukebox, per Enrico Nigiotti ha scelto Make You Feel My Love di Bob Dylan, mentre Andrea Radice canterà un mashup di Love me Again di J. Newman e Get Lucky dei Daf Punk feat. Pharrell, Nile Rogders. I Maneskin, di Manuel Agnelli interpreteranno Temporale di Ghemon, mentre i Ros saranno alle prese con Why’d You Only Call Me When You’re High? degli Arctic Monkeys. Levante ha assegnato a Camille Cabaltera Sorry Not Sorry di Demi Lovato mentre Rita Bellanza dovrà interpretare La Donna Cannone di Francesco De Gregori. In ultimo Fedez ha scelto A Song For You di Donny Hathaway per Samuel Storm e per Gabriele Esposito Hotel California degli Eagles.

Tutti gli ospiti di X Factor

Per quanto riguarda gli ospiti, il pubblico che segue le dinamiche musicali di X Factor, avrà il piacere di trovarsi in giuria un inedito quinto giudice: Gianni Morandi. L’artista presenterà in anteprima il brano dal titolo “Dobbiamo fare luce”, nuovo singolo contenuto all’interno del suo 40esimo album di inediti "D'amore d'autore" che uscirà domani, venerdì 17 novembre e che anticipa anche il tour in partenza il prossimo anno. Ma Gianni non sarà l’unico ospite. Ed infatti, sul palcoscenico del talent show ritorneranno anche Gli Afterhours, celebre band capitanata da Manuel Agnelli, che festeggerà sul palcoscenico del talent show, i 30 anni di attività. Per loro, l’esibizione sulle note di “Bianca” canzone presente nell'antologia “Foto di pura gioia”, in uscita domani, venerdì 17 novembre. Dopo la nuova puntata di X Factor, ci sarà spazio per il suo spin-off: Strafactor, anche questo giunto alla metà del suo percorso. Lo spettacolo sarà condotto come sempre da Daniela Collu con la giuria formata da Elio, Drusilla Foer, Jake La Furia e Cristina Donadio, interprete di Scianel nella serie Gomorra. Se non disponete di un abbonamento, potete seguire il programma tramite web, ecco tutti i metodi per poterlo fare:

Sito Web: xfactor.sky.it

Twitter: @Xfactor_Italia

Hashtag ufficiale: #XF11

Facebook: facebook.com/xfactoritalia

Instagram: instagram.com/xfactoritalia

