A RISCHIO DELLA VITA/ Su Iris il film con Jean-Claude Van Damme (oggi, 17 novembre 2017)

A rischio della vita, il film in onda su Iris oggi, venerdì 17 novembre 2017. Nel cast: Jean-Claude Van Damme, Powers Boothe e Raymond J. Barry, alla regia Peter Hymas. Il dettaglio.

17 novembre 2017 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST JEAN-CLAUDE VAN DAMME

Il film A rischio della vita va in onda su Iris oggi, venerdì 17 novembre 2017, alle ore 21.00. Una pellicola di azione (titolo in lingua originale è Sudden Death) che è stata diretta da Peter Hymas nel 1995 e interpretata da Jean-Claude Van Damme, Powers Boothe, Raymond J. Barry, Whittni Wright, Ross Malinger e Dorian Harewood. Powers Boothe, che nel film veste i panni di Joshua Foss, è stato un famoso attore americano meglio conosciuto per le sue apparizioni in film come Sin City, Men of Honor - L'onore degli uomini, Frailty - Nessuno è al sicuro, Gli intrighi del potere - Nixon e Sin City - Una donna per cui uccidere. ma ecco nel dettaglio la trama del film.

A RISCHIO DELLA VITA, LA TRAMA DEL FILM

La squadra dei Pittsburgh Penguins è ormai vicina ad aggiudicarsi la vittoria della tanto agognata Stanley Cup. Solo un match li separa dalla meta. I Penguins dovranno infatti affrontare i Chicago Blackhawks in uno scontro che si preannuncia stellare. Il grande giorno del match è ormai arrivato ed il pubblico è in pieno delirio. La tribuna vip è gremita di personalità illustri del mondo dello spettacolo e della politica, compreso il vice presidente degli Stati Uniti. Una terribile minaccia, però, sta per incombere sul campo da gioco. Il terrorista internazionale Joshua Foss, ha infatti intenzione di mettere in atto un piano diabolico per costringere il governo statunitense a consegnargli circa 1 miliardo di dollari. Assieme alla sua banda, Foss rapisce il vicepresidente assieme ad altre cariche influenti del mondo politico. Nel frattempo il match inizia. Le istruzioni che Foss impartisce al governo americano sono molto chiare e prevedono il versamento dell'intera somma richiesta su una serie di conti bancari esteri. Se ciò non avverrà entro la fine della partita tra i Penguins e Blackhawks tutti gli ostaggi saranno eliminati. Purtroppo tra le persone rapite dallo spietato Foss c'è anche la piccola Emily, figlia del vigile del fuoco Darren McCord. Quest'ultimo, con l'aiuto del FBI che coordina le operazioni dall'esterno dell'edificio, tenterà in tutti i modi di raggiungere la sua amata figlia tentando di portarla in salvo. Il tempo corre via veloce e Foss elimina i primi ostaggi, mentre Darren entra in campo per cercare di far terminare la partita. Nel finale Darren e Foss si sfidano in uno scontro senza esclusione di colpi.

